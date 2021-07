CTV: Sueldo mínimo debe ser de $600 para que cubra las necesidades básicas

El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Monagas, Héctor Villalba, destacó que con la situación actual que se vive en el país, un trabajador debe ganar, por lo menos, 600 dólares o por un monto que cubra la cesta básica.

Villalba destacó que el pasado sábado, un grupo de trabajadores de los diferentes sectores económicos, realizaron una marcha que salió desde la plaza 7 hasta la Rómulo Gallegos de la ciudad de Maturín, donde exigían a las autoridades un mejor sueldo.

“Un venezolano con la situación país que tenemos ahorita no puede depender de un bono social, que no le alcanza para comprar los alimentos del día. Actualmente, una familia suele comer una o máximo dos veces al día, simplemente porque lo que gana no les alcanza, entonces, muchos lo que piden es que los remuneren en sus empleos, nadie aquí pide que les regalen el dinero, sino que ajusten el sueldo en un monto que valga la pena”, señaló Héctor Villalba.