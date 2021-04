Falla eléctrica en el Humnt afectó suministro de oxígeno a pacientes con Covid-19

Más de 30 pacientes con Covid-19 que se encuentran en el área de Emergencia del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” de Maturín, se vieron afectados, por la falla eléctrica que se registró desde las 6:30 de la mañana y ralentizó el suministro de oxígeno.

Así lo manifestaron familiares de los pacientes, quienes destacaron que sólo una de las plantas eléctrica se activó a los pocos minutos de registrase la falla, pero la misma no surtió el área de la Emergencia.

“Los Bi pap de oxígeno, sólo duran 20 minutos funcionando luego de que no reciben energía, ya luego de ese tiempo los pacientes comienzan a colapsar, no sabemos que hacer, no hay respiradores manuales y eso es preocupante, hay pacientes que actualmente necesitan el oxígeno para poder respirar”.

Maritza Tillero, familiar de paciente con Covid-19