La sardina se convierte en la proteína principal del maturinés

Debido a los altos precios de la carne, el pollo, el pescado y otras proteínas, animal, maturineses siguen optado por el consumo de sardina, por su bajo precio. Destacaron que pueden adquirir el kilo en 700 mil bolívares con efectivo y 1.000 millón por punto.

“Prefiero ir al mercado municipal de Los Bloques, y comprar 3 kilos de sardina, se me hace más económico, porque el kilo de carne está en 6 millones 500 mil bolívares, lo poquito que cobro no me alcanza, si compro carne no me da para comprar arroz, pasta ni harina”, expresó la maturinés Luisa Velásquez.