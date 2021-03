FVM Monagas exige reivindicaciones salariales de 1.250% para los docentes

La Federación Venezolana de Maestros capítulo Monagas, exige reivindicaciones salariales de 1.250% para los docentes. El gremio considera que, con o sin retorno a clases presenciales, el Gobierno Nacional debe ajustar los salarios de los maestros para garantizar la supervivencia de los mismos.

Avelino Pastrán, presidente de la FMV-Monagas, comentó que el salario actual de un maestro es practicamente simbólico porque no cubre ni el 5% del costo de la cesta básica alimentaria, hecho que los hace vivir en condiciones de pobreza y sin los derechos constitucionales básicos como lo son alimentos, salud y vivienda.

Reivindicaciones salariales urgentes

«La situación de los maestros a nivel salarial es deprimente porque no podemos vivir con nuestro salario. Esperamos la respuesta del Ministerio de Educación al Magisterio porque exigimos un ajuste salarial que se sincere con la realidad económica, además del pago de 1250 % de retroactividad que se nos debe desde hace dos años», afirmó Pastrán. Avelino Pastrán, Presidente de la FMV-Monagas

El gremialista comentó que desde octubre 2018, el Gobierno Nacional está en deuda con los maestros cuyo salario está totalmente devaluado ya que no supera los 5$ mensuales, sin importar que muchos de ellos tienen especializaciones y hasta doctorados. «Exigimos reivindicaciones salariales, que se respete la categorización y que se actualicen las tablas salariales ya que un maestro en Venezuela debería ganar mínimo 5$ por hora trabajada», agregó Pastrán.

Sin conectividad para clases virtuales

Con respecto a la escuela desde casa, Pastrán afirmó que de cada 10 maestros, de los tres mil agremiados en la FMV-Monagas, solo tres cuentan con herramientas tecnológicas para poder impartir clases online, razón por la cual sugiere que el Gobierno equipe a los docentes con teléfonos o tabletas, garantice conectividad permanente y por sobre todo reivindicaciones salariales porque «no se puede enseñar con hambre».

«En lo que va de pandemia, los maestros han tenido que asistir a sus centros de trabajo al menos dos o tres veces por semana a entregar las carpetas de los muchachos o a cumplir con actividades administrativas. Sin efectivo, sin garantía de bioseguridad, nuestros maestros se exponen cada día para poder cumplir con su misión. A muchos maestros no les alcanza el salario mensual ni para pagar el pasaje a su escuela». Avelino Pastrán, Presidente de la FMV-Monagas

El dirigente gremial aprovechó para denunciar publicamente casos en los municipios Caripe y Acosta donde asegura que «a finales de 2020, alrededor de 30 docentes de diferentes escuelas fueron sancionados por no cumplir con las actividades, sin los directivos tomar en cuenta que hay escasez de esfectivo, falta de gasolina, cuarentenas radicales y otros impedimientos que deben sortear los maestros para poder trabajar».

Unión para lograr los objetivos

Pastrán llamó al resto de asociaciones de maestros a unirse para lograr, a corto plazo, las reivindicaciones necesarias para que mejore la calidad de vida de los docentes. «De no ajustarse los salarios, en poco tiempo no tendremos más personal para la enseñanza, porque las nuevas generaciones no querrán ir a un Pedagógico a dejar las pestañas para luego ganar un salario que no alcanza para un par de zapatos», concluyó.

