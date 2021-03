Fedecámaras: Sector comercial en Maturín está asfixiado por cuarentena radical de 14 días

El presidente de Fedecámaras en Monagas, Fernando Frías afirmó que el sector comercial en Maturín está asfixiado debido a la cuarentena radical extendida, decretada por el Ejecutivo Nacional para frenar la ola de contagios de Covid-19 en el país.

En opinión de Frías, “la radicalización es impuesta, de manera improvisada y sin tomar en cuenta ninguna otra política pública que sirva de alternativa para que el sector comercial en Maturín pueda subsistir y el sector productivo mantenerse”.

“La realidad de los comerciantes de los sectores no priorizados no es diferente a la de las familias. Ambos sectores están de manos atadas porque cuando es cuarentena radical los empleadores deben mandar a sus casas a los trabajadores e incluso, la semana flexible anterior a esta radicalización, fue una semana improductiva. Estamos de manos atadas, los recibos y las cuentas por pagar no pueden esperar y en medio de esta paralización, no hay flujo de caja”.

Fernando Frías, Presidente de Fedecámaras Monagas