José Peseiro: Espero que empiece la Liga FUTVE pronto

Este martes 23 de marzo, el seleccionador nacional, José Peseiro, se dirigió a los medios de comunicación de manera virtual desde el auditorio de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ubicada en Sabana Grande, Caracas.

Desde principios del mes marzo, el estratega de la Vinotinto se encuentra junto a su cuerpo técnico en Venezuela en donde pudo concentrarse con 42 jugadores locales en la ciudad de Caracas, el cual mostró satisfacción por las ganas y empeño de cada futbolista.

Peseiro estuvo acompañado por el ex jugador de la Vinotinto y actual director del Comité Regularizador FIFA-FVF, Bernardo Añor y por el coordinador de la Comisión de Selecciones de FVF, Charles López.

“Mi estadía en Venezuela ha sido muy buena. Los entrenamientos fueron fuertes y queríamos evaluar a todos estos nuevos jugadores. Trabajamos mucho. Faltaron algunos jugadores del Caracas FC y Deportivo Lara que también eran importantes”, comentó el DT de La Vinotinto.

Peseiro reconoció la ardua labor que mantiene junto al Comité Regularizador FIFA-FVF desde el mes de octubre de 2020. “Estamos haciendo un gran esfuerzo junto al Comité Regularizador de la FIFA-FVF para dignificar esta camiseta. Nosotros sabemos que tenemos mucho trabajo por delante”, apuntó el mandamás de La Vinotinto.

Debido al tema de pandemia COVID-19, las jornadas de las Eliminatorias al Mundial de la FIFA Qatar 2022 que se pretendía efectuar entre el 25 y 30 de marzo fueron canceladas. Por lo tanto, La Vinotinto volverá a la acción en el mes de junio, tanto para las Eliminatorias del Mundial de Fútbol FIFA Catar 2022 como para la Copa América 2021. “No tenemos previsto hacer más módulos en estos meses. Más adelante queremos hacer un módulo una semana antes de los partidos y 15 días antes de Copa América”, señaló.

El estratega espera que durante este tiempo que su mensaje llegue a cada uno de sus jugadores y así conseguir los mejores resultados en cada reto que se les presente.

“Es verdad que tenemos más días para trabajar. Tenemos tiempo para hacer más partidos de preparación, tenemos Copa América y eso nos permitirá meter nuestra idea de juego poco a poco”, sostuvo el entrenador nacido en Portugal.

Así como espera que en sus pupilos cale el mensaje, también hizo un llamado a todos los venezolanos a mantener la fe en la selección Vinotinto. “Los sueños no tienen límites cuando vamos a una competición y en torneos cortos todo puede pasar”, resaltó.

José Peseiro habló del campeonato local

Sobre el comienzo del balompié venezolano mostró inquietud. “Sí, me preocupa que no ha empezado el campeonato de la liga. También los niños porque se les corta su evolución. Me preocupa porque los equipos que están en Libertadores y Sudamericana no compiten igual sin tener ritmo competitivo”. A lo que añadió: “Espero que empiece la Liga FUTVE pronto. Tenemos bastantes muchachos con talento”.

Expresó que por ahora no tiene contemplado hacer nuevamente una faena de trabajo con los jugadores del patio.

“No está previsto hacer más módulos con jugadores locales. La liga tiene que empezar y pensamos que no tiene sentido hacerlo. Se debe empezar lo antes posible, con medidas de seguridad, con canchas en buen estado. Los jugadores necesitan jugar”, dijo José Peseiro.

