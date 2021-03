Radio de luto en Monagas por muerte del querido locutor Luis José Moreno “LJ”

Este jueves 18 de marzo, la noticia del fallecimiento del locutor Luis José Moreno, mejor conocido como LJ en la radio, tomó por sorpresa a la comunidad monaguense por cuanto era un hombre con barba blanca pero de una juventud eterna en el alma.

Luis José Moreno se dedicó por muchos años a la radio en Monagas donde se destacó por producir espacios mayormente de música venezolana, tanto recia como tradicional en su “Serenata Criolla”. Igualmente, deleitó muchas tardes a los monaguenses con su programa de boleros y canciones inolvidables llamado “Gran Salón”.

Su frase ¿De qué tamaño es el pollo?

Quienes recuerdan la época de oro de la radio en Monagas, seguramente disfrutaron de su programa llanero transmitido cada domingo al mediodía por La Gran FM 93.5 estéreo o “Serenata Criolla” que hasta hace poco produjo en distintas emisoras.

LJ junto a nuestra compeñera Daniela Acuña. Todos los aprendices de radio fuimos sus pupilos | Foto: Archivo

Su mítica publicidad del “Pollo Asado El Elevado de Boquerón” en la que decía “Mire para acá, miré de qué tamaño es el pollo” quedará en la memoria de quienes escucharon a Luis José Moreno porque distraídamente, el radioescucha volteaba a mirar el radio para comprobar el tamaño del pollo. Así era la magia en la que nos envolvía LJ. Apreciado, respetado y querido por todos, el señor del sombrerito fue fiel a su oficio hasta el último momento.

Un honor trabajar con Luis José Moreno

En mis años como operadora, recuerdo que fue un honor trabajar un tiempo con LJ en Activa FM y mis queridos compañeros técnicos de radio lo confirman. De Luis José Moreno aprendías mucho. Él me enseñó a no omitir la letra “s” en las terminaciones de las palabras y a no decir “Lojestudiantes” sino “Los estudiantes”. Detalles de la correcta dicción que caracteriza a los locutores de antes.

De manera extraoficial, se conoció que la causa de muerte de LJ fue un infarto fulminante. El deceso de Luis José Moreno y la reciente muerte de José Alí Moleiro suman dos pérdidas muy dolorosas para la radio monaguense.

Desde el grupo comunicacional La Verdad de Monagas, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia de Moreno y a la comunidad de la radiodifusión en Maturín.

