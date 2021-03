10 años sin agua llevan sectores 5 de Julio y Antonio José de Sucre en Maturín

Vecinos de los sectores Antonio José de Sucre y 5 de Julio en la parroquia Alto de Los Godos de Maturín, denuncian que llevan 10 años sin agua por tuberías en sus sectores. “Tenemos una década entera sin agua y no podemos seguir así, porque en la pandemia es urgente lavarse la manos. Necesitamos el agua para cocinar, para bañarnos, para todo comentó Kellys Infante, residente del sector 5 de Julio.

Los vecinos relatan que desde el mes de agosto de 2020 y hasta enero de este año, el agua llegaba regularmente como un verdadero milagro, después de casi una década, pero desde febrero las tuberías quedaron secas nuevamente. Consideran que dada la emergencia sanitaria por el Covid-19 la urgencia de contar con agua es mayor.



Muy pocas familias en Antonio José de Sucre y 5 de Julio cuentan con recursos para comprar agua porque llenar un tambor cuesta 2$ y un tanque 10 veces más, debido al precio de la gasolina premium. Además de los costos de mantenimiento de los vehículos de carga pesada, según argumentan camioneros. Es por ello que la mayoría de las familias prefiere buscar agua en un chorrito cercano en el sector Sabatel, ubicado entre 5 de Julio y la Muralla, donde los vecinos amablemente permiten que se surtan de sus tomas.

Valeria Carrillo, residente de 5 de Julio, declaró que en su casa viven 7 personas de las cuales 2 son niños en edad escolar, su papá un septuagenario paciente oncológico y solo ella y su sobrino de 19 años son los que pueden cargar el vital líquido en carruchas desde el sector vecino.

«Es dramática la situación del agua en estos sectores. Ha pasado una década y nos resignamos a acostumbranos a vivir sin el servicio. Si no fuera por la caridad de los vecinos de Sabatel, no habríamos resistido. Pero no todos podemos cargar agua porque las personas mayores no aguantan ese trote diario de peso, sol y la espera en el chorrito, por las colas que se producen a ciertas horas del día».

Valeria Carrillo, Vecina del sector 5 de Julio en Maturín