Llegó el momento de aplicarle pólvora al ataque azulgrana. Es por ello que la dirigencia del Monagas Sport Club, anunció la contratación por una temporada del delantero barquisimetano Johan Arrieche, que llega al club oriental proveniente de Deportivo Lara, donde disputó el Torneo Normalización 2020 de la Liga FUTVE.

Luego de anunciar las incorporaciones del panameño Rolando Botello, el central Edwin Peraza y el centrocampista José Ferrer, Arrieche se convierte en el cuarto refuerzo azulgrana de cara a la Temporada 2021 del fútbol profesional venezolano.

El ariete de 29 años anotó dos goles en 14 partidos del pasado curso del balompié nacional, vistiendo los colores del Deportivo Lara, jugando seis compromisos como titular. Su mejor temporada goleadora fue en 2016, cuando marcó 16 dianas jugando para Mineros de Guayana, club en el que permaneció durante cuatro campañas, dejando un registro de 31 goles en 94 compromisos como futbolista negriazul.

Johan Arrieche ya se encuentra a los órdenes del DT Jhonny Ferreira

Johan Arrieche refuerza la ofensiva azulgrana 2

“Muy contento por llegar a este club, tengo grandes compañeros que me recibieron y me dieron la bienvenida, estamos armando un gran grupo. Estoy agradecido con el profe Jhonny Ferreira por la oportunidad. Vengo para aportar mi granito de arena a este gran equipo”, fueron las primeras palabras como Guerrero del Guarapiche del jugador ex Zulia FC.

A propósito de la primera semana de pretemporada que se desarrolla en Maturín desde el pasado lunes, Johan indicó que “estamos enfocados en el torneo, nos estamos viendo bien, sin molestias, subiendo cargas para llegar de la mejor manera”.

“Pasé Por Mineros, Lara y Zulia, siempre aprendiendo de cada club, de cada compañero. He venido para aportar goles, sé que será una temporada de muchas bendiciones”, indicó Arrieche, haciendo un repaso por su trayectoria en el fútbol nacional.

La divisa oriental experimenta una etapa de reestructuración que abarca desde la renovación del plantel hasta el fortalecimiento de las categorías menones, el reciente estreno de la casa club, entre otros. Proyecto que llamó la atención del atacante larense para tomar la decisión de vestirse de azulgrana. “El profe me mostró las instalaciones del club, se ve que están haciendo un gran trabajo con las oficinas, como están trabajando en las categorías, con la escuelita, eso me alegra. Es un privilegio estar en Monagas”, argumentó.

De esta manera, el conjunto de la Ciudad Distinta continúa confeccionando su plantilla modelo 2021 para afrontar una nueva campaña, en la que integrará el Grupo Oriental junto a Atlético Venezuela, Caracas FC, Lala FC, Metropolitanos FC, Mineros de Guayana y UCV FC.

FICHA:

Nombre: Johan José Arrieche.

Apellidos: Arrieche.

País: Venezuela.

Lugar de nacimiento: Barquisimeto.

Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1991.

Edad: 29 años.

Posición: Delantero.

Altura: 1.76 mts.

Peso: 68 kg.

Pie: Derecho.

Club anterior: Deportivo Lara.

