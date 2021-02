Luis Vicente León: Empresas tecnológicas como CLX Samsung crecieron en pandemia

El último año no ha sido fácil para los venezolanos, toda vez que se han visto confinados en el hogar debido a la pandemia del coronavirus. Igual le ocurrió a las empresas tecnológicas como CLX Samsung que en contraste, crecieron en la contingencia.

En este sentido, el periodista Luis Olavarrieta sostuvo un encuentro con el presidente de Datanálisis, el economista Luis Vicente León, donde desde su punto de vista pudo constatar cómo surgieron nuevos emprendimientos en el país desde casa y cómo muchas personas y empresas se vieron en la necesidad de invertir en tecnología para poder desarrollar el denominado teletrabajo.

Suerte de ingenio que no le falta al venezolano, donde también es oportuno señalar que numerosas empresas vieron esta situación como una oportunidad para desarrollar estrategias que han resultado exitosas.

Capacidad de reinvención

En medio de todo, resaltó que hay empresas que pudieron afrontar la pandemia. León colocó como ejemplo lo que hicieron CLX Samsung en el ámbito tecnológico.

“En tecnología lo estamos viendo por ejemplo en las tiendas Samsung o en las de CLX, es decir, ¿qué había ahí? Ah bueno, primero un esfuerzo que por cierto no era solo en la pandemia, eran esfuerzos que se habían hecho desde mucho antes, o sea, la empresa, por ejemplo CLX había reaccionado ante una crisis severa, ¿qué? invirtiendo, haciendo acuerdos importantísimos con Samsung de manera directa, ¿para qué?, bueno para que los precios pudieran competir, pero también para que el servicio fuera un servicio de primer mundo, pero para tener también la posibilidad de generar garantías. Montaron una tienda que parecía que estaba entrando en la misma tienda en Panamá, en Bogotá, en Miami o en Nueva York, es decir, una de alto nivel, donde el consumidor se sentía atendido”.

¿Qué ocurrió con la tecnología?

Entre las estrategias llevadas a cabo, en el caso de CLX decidieron cerrar durante cuatro semanas todas las tiendas.

“Incluso muchos centros comerciales no podían ni siquiera abrir y ellos por su estructura de negocio están mucho en los centros comerciales, con los que han hecho acuerdos muy importantes para garantizar precios competitivos pero también tener presencia en lugares adecuados, convertirse en tiendas anclas, tiendas bonitas, espectaculares, que además hicieran sesiones, lanzamientos de última generación. Y muchos, de los trabajadores que estaban en tiendas se entrenaron para poder hacer ventas online y además despacho, que era el otro elemento, es decir, antes tú ibas a la tienda, ahora la tienda va a ti, es decir, tu comprabas pero también te despachaban, te llegaban a lo que se llama la distribución de última milla, que es una cosa fundamental que está buscando ese consumidor, entonces podías pedir tu teléfono y además, tu computadora o tu equipo, o sea, tú te metías en la computadora y te ibas a conseguir con una sorpresa. Primero que tú en un país como Venezuela podías conseguir por la página web de CLX o de Samsung y podías ver el último equipo”.

Las empresas tecnológicas tuvieron que reinventarse.

Explicó León que esa cercanía, a pesar de que las tiendas físicamente podían alejarse durante un tiempo, acercaron la tienda, la marca, la estrategia a ese consumidor y el consumidor respondió adecuadamente porque además podemos ver cómo la venta de celulares, por ejemplo Samsung en Venezuela suben en alrededor de 30%, o sea, no era solamente un tema cambiario o de precios, estamos hablando de volumen de ventas, porque subió cerca de 30% en celulares. Más de 650.000 celulares se vendieron en el año 2020. Todo en medio de una pandemia.

¿Cómo creció el sector tecnológico en la pandemia?

León manifestó que el sector tecnológico subió por la imperiosa demanda de tecnología que creció en el hogar, incluso, por el tema de las clases virtuales donde los muchachos necesitan estar conectados para realizar sus tareas diarias.

“Las empresas ya no se pueden plantear trabajar sin tecnología, es decir, ¿cómo puedes ahora, después de que aprendiste que tú puedes hacer reuniones grupales a través de cualquiera de las plataformas de reuniones, de meetings, etc, que te podías conectar en tu computadora, en tu celular? Ya no hay vuelta atrás. No es que no existían, los programas existían, ¿pero qué pasaba? Qué bueno que te costaba porque estabas acostumbrado a otra cosa, porque había las barreras de lo convencional. Hoy ya no te cuestan, o sea, ya tú haces una reunión con todo tu equipo en cualquier parte del país y te estás reuniendo sin ningún problema de una manera eficiente.

Añadió León que en esa tecnología muchos descubrieron aplicaciones que te lo hacen más fácil, al igual que la posibilidad de intercambiar información, de hacer presentaciones, conectar, grabar, todo eso lo vas aprendiendo al usarla.

Visión del consumidor en el 2021

Al interrogarlo sobre el comportamiento del consumidor en este 2021, León comentó que la situación continuará.

“Probablemente vamos a estar una parte larga del año en pandemia. No estamos esperando la solución a corto plazo en Venezuela, especialmente porque tenemos problemas con las vacunas. Es decir, todo el resto del año vamos a estar envueltos en este proceso, pero la tecnología va a seguir soportando el trabajo, la investigación, la comunicación y la vida».

Servicio tecnológico con alta demanda

Considera que todo estará soportado en los prestadores de servicios tecnológicos. Eso explica la importancia número uno del sector, pero también la de las empresas que han decidido mantener el sistema activo. Por eso creo que esa experiencia que mencionaba del grupo CLX ha sido enriquecedora, al igual que la de Farmatodo y Polar, como la de Alimentos Mary, Nestlé, y muchas otras empresas, restaurantes que se han abocado a producir cosas que pueden despachar a cada ser y que están revolucionando el mercado.

La inversión, la disposición a estar, el comprometerte con tu inversión, con tus trabajadores, el adaptarte tú mismo a la tecnología. ¿Cómo podía por ejemplo no adaptarse, una empresa que depende de la venta de tecnología como CLX? ¿Cómo no se podía adaptar ella misma a la nueva realidad de la tecnología? ¿Y cómo no se iba a adaptar al online? ¿Y cómo no se iba a adaptar a sistemas que permitieran despachar? ¿Pero cómo además iba a atrasarse en el abastecimiento de productos de última generación? Cuando ella básicamente lo que vende es eso, es decir, cambio, innovación, tecnología. Ahí está, y el mercado la premió con un incremento de sus ventas del 30% en la crisis.

A ellos no les queda de otra que seguir su expansión de tiendas por todo el país. La respuesta, es porque están vendiendo al atacar el mercado a pesar de la crisis.