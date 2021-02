Maturín presente en primera videoconferencia del Congreso bicentenario

Este viernes se llevó a cabo la primera videoconferencia a propósito del Congreso bicentenario de los pueblos, dirigida por el gobernador de Miranda y también Coordinador nacional del comité promotor del Congreso bicentenario de los pueblos; Héctor Rodríguez.

En la transmisión, intervino el Presidente Nicolás Maduro, quien apuntó que con este Congreso se prevé lograr la unidad en todos los sentidos para fortalecer al país.

«Unir todo lo que pueda ser unido en función de los objetivos centrales de la recuperación integral de nuestra Patria. Estamos preparando nuestros ejércitos populares, nuestro poder popular para decirle a la Patria que vamos a Carabobo en victoria, construyendo fuerzas”, puntualizó.

También hizo un llamado al sector empresarial para que se incorpore al trabajo con el Gobierno.

582 equipos acudirán a plenaria nacional

De igual manera, Rodríguez anunció que hasta el momento se han constituido en el país 582 equipos promotores estadales, de cara a la plenaria nacional que se llevará a cabo entre el 27 y 28 de febrero.

Enfatizó que cada región y municipio hace un esfuerzo gigantesco de organización y convocatoria. Acción de la que no quedó exento el capítulo Maturín, logrando de esta manera unificar a más de 200 miembros que conforman los diferentes movimientos sociales, además del equipo promotor liderado por el alcalde bolivariano Wilfredo Ordaz, quien no pudo hacer acto de presencia por asuntos de salud.

Movimientos sociales incorporados

En esta primera convocatoria formal luego de la instalación de los más de 34 movimientos sociales, se dieron cita en el auditorio de la Alcaldía bolivariana de Maturín, las personas que tienen la responsabilidad de visitar las comunidades y escuchar los planteamientos del pueblo, para luego accionar y lograr el alcance de los objetivos en función de las propuestas realizadas por la ciudadanía.

Destacando que en esta convocatoria se cumplieron con todas las medidas de bioseguridad.

