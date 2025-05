Colegios rindieron homenaje a las madres

En los distintos colegios de la ciudad de Maturín, las madres vivieron un día diferente junto a sus representados, quienes dedicaron un día especial en antelación al Día de las Madres, que se celebrará este domingo 11 de mayo.

En este sentido, la Unidad Educativa Nuevos Horizontes, realizó varias actividades para las madres que disfrutaron de música llanera, danzas, poemas, así como un compartir y stand de fotos junto a sus hijos, acompañadas del personal directivo, docente, empleados y obreros.

Colegios realizaron diversas actividades en honor a las madres

Ser madre no es difícil

Aracelis García, quien labora como administradora del colegio destacó «como madre, no es difícil el día de hoy, vivir el rol de madre en la actualidad, porque llevar a los hijos al colegio todas las mañanas, pararme temprano, es decir, nosotras como madres, tenemos que planificarnos, siempre estamos al día a día, corriendo para acá y para allá, yo me planifico un día antes con lo que tengo que realizar el otro día, llevar a mis hijos al colegio y me va bien», explicó García.

Planificar es necesario

Afirmó que tiene dos hijos, Jesús Antonio Aguilar y Marco Antonio Aguilar, «mi primer niño es discapacitado, tiene 23 años y estudia en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y por ello aprendí a planificarme un poco más en el hogar, todo lo que es la parte de la comida y todo lo que eso conlleva y en la mañana, pararme temprano para salir, llevar a los chicos al colegio y luego ir a cumplir con mis labores como administradora del Colegio Nuevos Horizontes, del cual me siento muy orgullosa», refirió.

Aracelis García comparte las tareas diarias con sus hijos

Contar con Dios es importante

Agregó que estar con sus hijos es lo que más le llena, consejo que da a todas las madres en su día, teniendo a Dios como mentor, brindar amor y calidad del tiempo. «Tengo un hijo adolescente, estar con ellos en sus tareas día a día, ejecutar nuestras funciones, planificarnos es la parte fundamental para poder organizar nuestro día a día y por supuesto encomendarnos principalmente a Dios en nuestras tareas diarias, que él nos guíe por el camino del bien», dijo García para finalizar.

Con danzas homenajearon a las madres

