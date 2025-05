Para las madres hoy en día, el segundo domingo de mayo, aunque es el preferido para pasarlo en familia, por celebrarse tradicionalmente el Día de las Madres, ya no viene a ser tan especial, por cuanto la mayoría tienen sus hijos fuera del país, o no se cuenta con recursos suficientes para realzarlo «como antes», sin embargo, piden de regalo tener salud ellas y los suyos.

Otras prefieren trabajar ese día, debido a que la situación económica no está como para ciertos gastos, sin embargo, de la manera que sea, las madres son un motivo para homenajearlas a diario, por su sacrificio, entrega y amor para sus hijos.

No es solo un día especial

«El domingo es un día especial pero para mí, todos los días es especial, no debo esperar el día de las madres para darle un regalo. Yo, por ejemplo, tengo a mi mamá fallecida hace algunos años y por costumbre voy al cementerio porque no la podemos olvidar aunque ya no esté viva, luego nos reunimos en casa, mis hijos que están aquí, porque tengo algunos lejos, mi esposo, los nietos y yo, hacemos una comida», dijo Betzaida Ruiz.

Yolanda Jiménez, al igual que Betzaida, pide salud para ella, para sus hijos que están fuera del país, ambas esperan que el regalo de Dios sea salud y bienestar, asimismo, envían como mensaje a las madres jóvenes, para que luchen por sus hijos, «pido a esas madres solteras que cuiden y luchen por sus hijos y a las jovencitas que no tengan muchos bebés por la situación que estamos pasando ahorita, aunque en tiempos difíciles las madres nos hemos sabido manejar.

Madres trabajadoras se esfuerzan por dar lo mejor a sus hijos

Lo mejor es compartir

Linnet Córcega destacó que el Día de las madres se reúnen en casa de sus madre junto a sus hermanas, celebrando con una comida especial, torta, para conmemorar el hecho de tener a su madre con vida, «darle un poquito de cariño, más el que le damos siempre, porque debemos retribuirle todo el amor y sacrificio que ella nos ha dado a lo largo de nuestras vidas. Generalmente lo pasamos en familia, hermanos, nietos, mi papá, creo que este es el mejor regalo, el compartir, estar juntos la mayor parte y en cualquier ocasión».

Para las madres que dicen no tener tiempo para estar con sus hijos, Córcega mencionó que aunque no es fácil ser madre, es necesario buscar el tiempo para estar y ayudar a los hijos. «A mí me ha tocado, pero estoy con mi hijo, debemos tener dedicación porque es lo que a ellos les queda, a pesar de tiempo, las circunstancias y el cansancio, nos queda la satisfacción de que estén bien alimentados, vestiditos, sanos y felices».

Día de trabajo

Rossana Licett, señaló «Yo pasaré el día trabajando, porque como están las cosas ahorita, uno no tiene dinero para celebrar nada de esto, siempre trabajo esos días, siendo lo más difícil como madre es tener que traerme a la bebé, levantarnos bien temprano para estar aquí a las seis o siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, es un sacrificio para luego llegar a la casa para hacer los oficios, que a ella no le falte nada, aunque a veces no da porque las ventas no están muy buenas para comprarle el alimento, es difícil, solo contamos con la ayuda de Dios», refirió.

Agradecidos

Con ejemplos como éstos nos topamos cada día, por lo que desde este espacio, honramos sus esfuerzos, su amor y sacrificio por los hijos, a quienes con tesón trabajan arduamente para dar lo mejor de sí para levantarlos, educarlos, deseando que se hagan los mejores profesionales, los mejores seres humanos en la faz de la tierra. Gracias a todas las mujeres que echan para adelante a pesar de sus sufrimientos, por darles vida y permitir el desarrollo de la humanidad con su entrega desinteresada.

