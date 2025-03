Cabello dice a Guyana que «no tienen idea de la respuesta» que dará si intentan «algo»

¡Cabello dice a Guyana «no tienen idea de la respuesta»! Venezuela advirtió este viernes a Guyana que «no tienen idea de la respuesta» que dará si intentan «algo», en relación con la disputa por el territorio Esequibo, y aseguró que no descansará hasta la «victoria final».

«Yo solo voy a recordar que Venezuela no hace escaramuzas con nadie, nosotros somos un país de paz, (…) el día que ocurra algo, será hasta la victoria, hasta la victoria, el día que intenten algo contra nosotros, la respuesta será pero que no tienen idea de la respuesta que va a ser, y no descansaremos los venezolanos hasta la victoria final», expresó el titular de Interior, Diosdado Cabello.

En un programa transmitido en YouTube, el ministro reiteró que para su país está «muy claro» que «todo lo que esté al oeste del río Esequibo pertenece a Venezuela, y los derechos marítimos que surjan de esa posesión territorial también», por lo que aseguró que van a «proteger esas tierras y ese mar territorial».

«Nosotros no andamos en guerra con nadie, pero se lo decimos a los señores de Guyana, búsquense otra gente con quién guerrear, porque las guerras con Venezuela son hasta la victoria», agregó el ministro.

Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió a Venezuela que si llegara a atacar Guyana o a la petrolera ExxonMobil «sería un día muy malo» para la Administración de Nicolás Maduro.

