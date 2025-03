"Blanca Nieves" lidera taquilla en EE. UU.

¡»Blanca Nieves» lidera taquilla! En medio de controversias, la película protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot tuvo un tibio debut en taquilla, convirtiéndose en uno de los live-action de Disney con un estreno flojo. Aun así, su destino no está dicho.

El debut de Blanca Nieves, el esperado live-action de Disney, ha sido todo un espejismo. A pesar de ser la princesa más famosa del cuento, la película se ha estrenado en Estados Unidos con una recaudación de apenas 43 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los estrenos más flojos de todos los remakes de los clásicos animados del estudio.

En el mercado internacional, la cinta protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot tampoco logró brillar. Ha conseguido una recaudación de $44.3 millones, lo que lleva el total global a $87.3 millones. La cifra, aunque respetable, también queda por debajo de las proyecciones previas, demostrando que esta adaptación no ha conquistado ni a los fans más fervientes.

Un clásico con polémicas y cambios arriesgados

Disney sigue apostando por esta fórmula de remakes live-action, y ahora le tocó a Blanca Nieves, una de las princesas más queridas, la que abrió la puerta a los clásicos animados en 1937. Sin embargo, la magia que alguna vez hizo brillar al personaje parece diluirse en una versión que ha generado reacciones mixtas en la crítica.

Además, la película llegó envuelta en polémicas. Las quejas sobre la representación de los siete enanitos, los cambios en la historia y las posturas públicas de las protagonistas respecto al conflicto entre Israel y Hamás, avivaron los ánimos de los detractores. Esto, sumado a las costosas regrabaciones que elevaron el presupuesto del filme, obligó a Disney a reducir la escala de su estreno en Los Ángeles, omitiendo las tradicionales entrevistas en la alfombra roja.

Blanca Nieves, el peor debut de un live-action de Disney

Si bien Blanca Nieves lideró la taquilla del fin de semana, su recaudación quedó por debajo de otras adaptaciones de Disney. Incluso Dumbo (2019), con $45 millones, tuvo un mejor arranque. Para ponerlo en perspectiva: live-actions como La Sirenita (2023), El Libro de la Selva (2016), Aladdín (2019), La Bella y la Bestia (2017) y El Rey León (2019) superaron los 100 millones de dólares en su estreno, con algunos de ellos alcanzando la marca de los mil millones a nivel global.

Sin embargo, aún hay esperanza. Mufasa: El Rey León debutó en 2024 con apenas 35 millones de dólares en diciembre, pero con el tiempo creció hasta recaudar 252 millones en EE.UU. y 716 millones en todo el mundo. ¿Podrá Blanca Nieves repetir la hazaña?

¿De qué trata Blanca Nieves?

La nueva versión de Blanca Nieves mantiene la esencia del cuento clásico y la película de 1937, siguiendo la historia de una princesa cuya belleza desata la envidia de una reina malvada. Perseguida por la monarca, encuentra refugio en el bosque y forma alianzas inesperadas. Sin embargo, esta adaptación le da un giro más moderno, mostrando a Blanca Nieves como una heroína que no solo busca sobrevivir, sino también liberar a su reino de la opresión.

¿Qué dijo la crítica sobre Blanca Nieves?

En el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, el 44 % de las críticas de 181 críticos fueron positivas, con una calificación promedio de 5.3/10. Por su parte, Metacritic le dio una puntuación de 50/100, lo que indica críticas mixtas o promedio. El público tampoco ha quedado completamente satisfecho: según las encuestas de CinemaScore, la película obtuvo una «B+» en su escala de A+ a F, mientras que PostTrak le dio una calificación promedio de tres estrellas sobre cinco.

Medios como The Hollywood Reporter encuentran aciertos en la película de Marc Webb, aunque sin ignorar sus fallos. En cambio, publicaciones como Rolling Stone y The Times son mucho más contundentes al calificarla como una de las adaptaciones más olvidables del estudio, dejando atrapada a esta Blanca Nieves en un espejo que no refleja el encanto del clásico animado.

