Hay quienes consideran que muchas unidades deterioradas deben ser retiradas de las rutas, aunque muchos conductores alegan, que con lo costoso que es mantener una unidad colectiva, están conscientes de que las mismas han sufrido un deterioro general, sin poder repararlas para prestar un mejor servicio;

Sucede que a pesar de los subsidios en cauchos y otros repuestos, no les alcanza para las reparaciones internas, hallando los asientos deteriorados, amarrados con alambres, latonería deteriorada, ventanas tapadas con plástico.

«Horita porque no está lloviendo, pero cuando llueve, escampa afuera y sigue lloviendo adentro, y cuando no, es el calorón que mata a uno», expresó Luis Zavala, usuario de transporte público.

De la misma manera, Damarys Villanueva resaltó, «En estos días se me rompió el pantalón en un autobús, porque tenía un filo de hierro afilado y cuando me fuí a bajar, se me enredó y hasta me rasguñé la pierna».

Cojines y latonerías rotas evidencian la falta de reparación

Por su parte, Luis Fermín acotó que son muchos los autobuses que deberían sacar de las rutas por el deterioro en que presentan y eso viene a ser hasta un peligro para los pasajeros, porque la mayoría no tiene ni un extintor de incendios por alguna emergencia. A veces lo dejan botado a uno en cualquier lado y los mismos choferes son los mecánicos, lo que hacen es medio parapetear eso».

Reparar las unidades

Alcides Rengifo aseveró que entre los beneficios que le dan a los transportistas debería estar la reparación de sus unidades, no solo es caucho, que la mayoría usa los viejos y lisos, sino también la carrocería para que presten un mejor servicio. «Ellos aumentan el pasaje para reparar, pero eso no alcanza para nada, deberían ayudarlos, sacar las unidades de las rutas hasta que queden reparadas por completo y así benefician tanto al conductor como al usuario».

Agregó que el otro detalle es en cuanto al combustible que queman, «hay unos que parecen autobuses de proporción a chorro porque van dejando la estela de humo que se traga el transeúnte, y eso enferma también».

