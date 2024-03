Carmen Orta: El cáncer de colón es curable y prevenible

Este lunes, a propósito de una jornada de colonoscopia que prepara la clínica Isamica, nuestra invitada fue la doctora Carmen Orta, especialista gastroenteróloga y médico internista en el programa «La Verdad Radio TV», que modera Estrella Velandia.

Durante la entrevista, la doctora Orta explicó el porqué hombres y mujeres deben estar alerta ante las alarmas del cáncer de colon, síntomas que en principio son un tanto silenciosos, a propósito de la conmemoración el venidero 31 de marzo del día mundial de la prevención de esta enfermedad.

«El cáncer de colon es una enfermedad curable y prevenible. Es importante destacar que es un sobrecrecimiento que se forma en la pared del intestino grueso, con una lesión tumoral que puede ir aumentando de tamaño. Muchas veces parte de un pólipo previamente que se encuentra en el intestino, manifestación que puede ser que no se identifique con claridad».

En el mundo, el cáncer de colon ocupa el segundo lugar en mortalidad tanto en hombres como en mujeres, razón por la cual se designó el 31 de marzo para realizar una campaña de sensibilidad y concienciación acerca de esta dolencia, qué es padecer esta enfermedad y lo más importante, cómo prevenirla.

También es oportuno que los familiares directos de pacientes con cáncer de colon se hagan el examen, tanto hijos como hermanos para descartar cualquier evento de este tipo.

«Uno de los factores a considerar aparte de la alimentación, es el cuidado de lo que se ingiere, muchos alimentos industrializados, donde se altera la microbiota que son todas las bacterias que están dentro del tubo intestinal, con un papel importante en el metabolismo. Esto puede activar los llamados oncogenes, que todos tenemos pero que no se activan en todas las personas. Esos cambios pueden activar los oncogenes y propiciar el riesgo de cáncer».

Es cierto que hay un mayor riesgo en pacientes con familiares directos que hayan padecido cáncer de estómago y colon.

«Estas personas deben estar atentas a ciertos cambios. Lo malo es que en su fase inicial sea silencioso o se confunda con otras enfermedades con el llamado intestino irritable o enfermedades hemorroidales. Por lo tanto, debe acudir al especialista para descartar el tema cáncer que puede complicarle la vida al paciente».

A partir de los 40 años es aconsejable hacerse el estudio, «Cuando se tiene un cambio en el hábito intestinal, y de momento, el paciente tiene que pujar por estreñimiento, hay que observarlo. Lo ideal es que se evacúe todos los días, hecho que depende de cada organismo. No debe ser menor de tres veces semanales».

También la pérdida abrupta de peso y la hemoglobina baja. «A veces llegan referidos por el hematólogo».

Lo primero es que estos estudios se hacen bajo sedación. «Les pido que no escuchen los cuentos. La medicina y la tecnología han evolucionado y se manejan sedaciones más profundas, un método muy seguro. Tenemos un equipo para que el paciente no pase ningún mal rato».

Los resultados del estudio son inmediatos, en el caso de la colonoscopia. Si hay un hallazgo importante, hay que tomar la biopsia que se tarda de 5 a 10 días, donde se activa el protocolo y se toman las medidas.

Si se diagnostica el cáncer, todo depende del estadío en que se diagnostique. Si hay una lesión localizada en la mucosa del colon, pero puede haber una extensión regional a ganglios y a otros órganos como el hígado. En este aspecto, allí solo se pueden hacer paliativos.

«Si es de intervención, se opera y si es de quimioterapia, se aplica el tratamiento. El asunto es que todos, si son diagnosticados a tiempo, se pueden curar.

Jornada de colonoscopia este 19 de marzo en Isamica

Para este 19 de marzo está prevista una jornada de colonoscopia en la clínica Isamica, ubicada en la avenida La Paz de Maturín que comienza a las 7:00 a.m.

«La idea es tratar de acercar al paciente el estudio, porque es el patrón de oro, es el estudio que nos va a permitir realmente hacer un buen diagnóstico, por eso es vital hacerse la endoscopia.

Por tal motivo, diseñamos esta jornada que se planificó para este, 19 de marzo pero que lo más seguro será extendida.

«Puede asistir cualquier paciente que tenga ya la indicación de realización del estudio. Claro, nosotros como ya esto se viene promocionando, algunos han estado preguntando y ya se han ido orientando, que no son pacientes de la consulta, sino que vienen referidos de otra.

Para poder hacer el estudio es precisa una preparación que hay que realizar 24 horas antes, indispensable e ineludible.

«No se puede hacer el estudio si no se hace esta preparación, que se realiza con unos laxantes, que se toma durante varias horas el día anterior. Eso obviamente va a provocar diarrea, porque lo que se busca es limpiar el tubo digestivo, es decir, que no queden heces para poder observar bien toda la pared del colon. Además, el paciente debe hacer una dieta líquida por 24 horas también. Sólo debe tomar líquido, no puede comer nada sólido. Pueden ser jugos naturales, agua de coco y agua. Mientras más líquido se consuma, mejor queda la preparación. Y además es importante para hidratar al paciente, que el paciente no tenga malestar, ni síntomas de deshidratación. El jugo hay que colarlo porque no debe tener residuos. Se puede tomar té, gelatina, helado, cualquier cosa que sea líquida durante todo el día».

De esta manera, el paciente puede ir al hospital o clínica a hacerse el estudio. Debe estar en ayunas y acompañado porque como se hace bajo sedación.

La jornada se cumplirá en la unidad de gastroenterología de la clínica Isamica que se encuentra en el área de consulta externa en la avenida La Paz de Maturín.

«El estudio tiene un costo, que es menos de lo habitual porque como precisamente este es un tema de jornada, la idea es que el paciente pueda acceder al estudio. Los estudios endoscópicos lamentablemente son costosos en la parte privada, pero no queda otra. Hay que hacerlo».

Explicó la doctora Orta que seguramente la jornada se extenderá en función de la preparación de los pacientes que debe ser 24 horas antes con dieta líquida.

Para mayor información, pueden llamar al 0414-1174144, o acceder al Instagram @.dra.carmenorta.gastro.

Para concluir, Orta indicó que todos deben estar alerta con la salud y, sobre todo, con el cáncer de colon, que es una dolencia que, lamentablemente, se está haciendo cada vez más frecuente.

«El llamado es a que estemos atentos a esas señales de alarma que les indiqué en el segmento anterior y cuidar la alimentación. Le digo a mis pacientes, volvamos un poquito al campo. Vamos a comer más verdura, más legumbres. A la gente no le gusta comer legumbres. Es que eso es algo cultural».

Recuerde mejorar la parte de la alimentación y estar atento. «Ningún sangrado es normal, excepto la menstruación». Ante cualquier otro tipo de sangrado, busque ayuda, por lo menos pregunte. O sea, tiene que estar alerta. Si hay sangrado por el recto, preocúpese y ocúpese».

Otra señal es una pérdida de peso que no está asociada a la falta de apetito. Hay que observar la falta de ganas o la posibilidad de evacuar, también la diarrea, si son frecuentes.

Para concluir, la especialista afirmó «los invito a autoevaluarse, a procurar su salud, evalúen su cuerpo si algo no les parece, por lo menos desde el punto de vista digestivo, estoy completamente a la orden, escríbanme a la cuenta, los voy a ir orientando, y podemos mejorar y prevenir esas enfermedades que de verdad les van a complicar la vida. El cáncer de colon es muy doloroso y el paciente suele sufrir bastante, entonces, vamos a evitar llegar hasta ese punto».

Dra. Carmen Orta, médico internista y gastroenterólogo de la clínica Isamica.

