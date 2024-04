Hildemar Delgado: Urge reactivar eficiente recolección de la basura en Maturín

El concejal de Maturín por la Unidad, Hildemar Delgado aseveró que es urgente que la municipalidad reactive la recolección eficiente de los desechos sólidos en la ciudad.

Así lo indicó durante el programa «La Verdad Radio TV», que modera Estrella Velandia a través de Monagas Visión.

El edil en primera instancia, se pronunció sobre el informe de gestión 2023, presentado por el Gobernador Ernesto Luna, significando que pese a las diferencias ideológicas que tienen, es importante establecer también que ayer se cumplió el tercer año de su gestión y que presentó su memoria y cuenta, como lo establece la ley dentro del marco jurídico en un acto en la Catedral de Maturín.

«Yo no fui invitado, pero sí escuché parte del discurso que él presentó. Me llamó bastante la atención y tú lo comentaste hace rato, el tema del hospital materno, porque el problema de la salud en Monagas es muy fuerte y es importante que se vaya impulsando su construcción».

Explicó que dentro del marco de la ley, lo oportuno es que se cumpla con informar al pueblo sobre los programas y las gestiones que se están haciendo. «Hay que fortalecer el área de salud que está muy golpeada tanto en el municipio como en el estado, en este caso, lo que a uno le compete es el municipio».

Destacó que hace unos días «dimos una declaración como vocero de la fracción de la unidad, porque no solamente no vimos la ordenanza del presupuesto, no la tenemos, no nos la entregaron, no sabemos cómo es el presupuesto que ahorita se ejecuta en el municipio de Maturín, sino que tampoco hemos visto ni siquiera la portada del informe de gestión de la ciudadana alcaldesa Ana Fuentes. Es importante que ya se haga una declaración ya que el Gobernador Luna, que es de su misma tolda política, y sé que algunos alcaldes lo han hecho incluso por información que me suministró el diputado Luis Machado, tenían el informe en sus manos, que ya lo habían ojeado, que habían ido a reuniones con directores o sea que se ha hecho una serie de gestión para informarle e integrar al equipo de oposición a lo que ha sido la rendición de cuentas en el Clsem, pues, eso no ocurre igual en el municipio».

Ratificó que si el Gobernador lo presentó ante el pueblo, es importante que ella haga el informe que fue entregado el 27 de marzo al Concejo Municipal. «El problema no es que no se haya entregado, el problema es que nosotros no tenemos acceso y no sabemos, igual la ordenanza de presupuesto. Lo lógico es que nosotros como fracción de la Unidad y que tenemos que hacer nuestro papel de oposición, se nos entregue la información para analizarla».

Con el mayor respeto, «nuestra mayor recomendación ciudadana alcaldesa Ana Fuentes para que por favor, por las vías ordinarias se nos haga llegar, no solamente la ordenanza de presupuesto sino también el informe de gestión como en efecto ocurrió con los ciudadanos diputados de la Unidad en el Clsem y el gobernador Ernesto Luna».

Detención de Tareck El Aissami

Sobre esta noticia que generó muchos comentarios este martes en todo el país, Delgado precisó que lo sucedido es un hecho importantísimo.

«Es algo que nosotros debemos recalcar en la lucha por la democratización de los procedimientos. Eso es una demostración de que todo aquel que engañe o esté a espaldas del pueblo en función de la ejecución de la administración pública y del dinero de los ciudadanos pues tiene que ser sancionado si traiciona esa confianza y eso se vio ayer con el caso Pdvsa Cripto».

Indicó que el caso ya tenía un año y ayer se vio un desglose encabezado por el Fiscal General de la República, TareK William Saab quien dio la información que impactó a todos los ciudadanos porque nadie lo esperaba. «Ayer se le rindió cuentas al país y el Fiscal General en un acto también importante y ejemplificante informó la detención de Tareck El Aissami por quien teníamos mucho tiempo preguntando dónde estaba, porque no lo sabíamos».

«Eso tiene que ponernos a pensar a todos los que estamos dentro del ejercicio de la función pública, que tenemos que ser transparentes, tenemos que rendir cuentas y estar al lado del pueblo y cumplir con la normativa legal vigente, al ser responsables en el ejercicio de nuestras funciones como empleados públicos».

Trabajo en la Cámara Municipal

Respecto a su labor como concejal de Maturín, indicó Delgado que se trabajó en la regularización de la Ley de Armonización tributaria. Sobre eso, ya el Concejo Municipal hizo lo propio con las discusiones internas.

«Nosotros por supuesto salvamos los votos en una y en otras, dependiendo de las recomendaciones, aprobamos pero en la función del ejercicio en el entendido que el partido de gobierno tiene mayoría absoluta en el Concejo Municipal y nosotros somos tres. Ellos son diez».

En este momento, están en una discusión importante con la Presidenta del Concejo, la concejala Emma Reyes quien presentó la ordenanza marco en materia de Protección del medio ambiente.

«De ahí, se originarán otras ordenanzas específicas que tienen que ver con la contaminación sónica, contaminación ambiental y una serie que saldrá de esa ordenanza marco. Estamos en esa discusión porque también hubo el problema de los incendios que ocurrieron aparte de la quema de basura que genera problemas de salud a los ciudadanos».

Aseguró que hay que hacer una reglamentación sobre esa serie de situaciones y por eso estamos ahorita discutiendo esa ordenanza que se presentó en el municipio con una ordenanza marco, que va a establecer los objetivos y las líneas generales de cómo se va a definir la materia de protección ambiental desde el municipio.

De ahí surgirán entonces las otras ordenanzas que tienen que ver, como te digo, con la contaminación sónica, parques, protección de parques y jardines y esa serie de ordenanzas inclusive hay que trabajarlas muy bien.

Situación de la basura en el municipio

En lo que tiene que ver con el manejo de los desechos sólidos, ahorita tenemos un problema severo, donde urge establecer y reactivar la recolección eficiente de la basura.

«A través de las redes hemos recibido denuncias sobre la gran cantidad de desechos que se acumulan en los sectores y puntos importantes de la ciudad, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos. Lamentablemente, no se está recogiendo la basura con celeridad, razón por la cual los vecinos la disponen en vertederos improvisados, o deciden quemarla ocasionando otro problema de contaminación ambiental».

Indicó que el tema de la recolección se ha visto afectado al no contar con suficientes unidades compactadoras, cuyo mantenimiento también resulta muy costoso para el municipio.

Considera que en definitiva, hay que establecer multas y sanciones, sobre todo a quien la quema.

Resaltó que el hecho que se dejen grandes promontorios de basura acumulada que pasa días sin ser recogida, ello supone un alto riesgo de contaminación ambiental que puede llegar incluso a afectar el agua que se consume en la gran cantidad de pozos perforados que hay en Maturín.

Al concluir, hizo un llamado de alerta ante esta situación que debe ser resuelta a la brevedad, al tener denuncias de sectores de Boquerón y de la Zona Industrial, a manera de ejemplo, donde la basura cada día se acumula sin que se brinde una solución oportuna al respecto.

Ante una llamada de la audiencia, sobre si están sesionando, indicó que este año, ese encuentro de los ediles se ha ido regularizando.

También invitó a los voceros de las comunidades para que acudan a la Cámara a solicitar sus derechos de palabra para exponer los problemas que tengan y poder buscar las soluciones a las propuestas que presenten ante los concejales del municipio.

Hildemar Delgado, concejal de Maturín señaló que es preciso reactivar la recolección de basura en los sectores.

