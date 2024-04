Julio Castillo: 176 proyectos serán aprobados en Monagas en consulta popular del 21 de abril

Este martes, Julio Castillo, Secretario de las Comunas en Monagas, informó sobre cómo se están preparando para la consulta nacional del próximo 21 de abril acerca de los proyectos propuestos para las comunidades.

Durante el programa La Verdad Radio TV, moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión, Castillo comentó que ciertamente, hay un evento en el seno de lo que es la organización popular que tiene mucha pertinencia en estos instantes. Estamos a 12 días de lo que va a ser la gran consulta nacional por los proyectos del pueblo.

«Esta es una consulta que estaba planteada para finales del año pasado, a raíz de la experiencia que venía desarrollando el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez en este tipo de consulta. Y el Presidente había manifestado que quería, a finales del año pasado, hacer la primera consulta nacional. Eso, como quien dice, chocó con lo que fue la coyuntura electoral del año pasado del consultivo del Esequibo y se decidió, posponerlo para este año.

El Presidente, a principios de año planteó la necesidad de hacerlo antes del evento electoral, tomando en cuenta que no pueden coincidir con los lapsos del CNE.

Más allá de lo electoral, los lapsos de aprobación que tiene el Consejo Federal de Gobierno, que es una herramienta que no solamente le aprueba recursos a las gobernaciones y alcaldías, sino también al poder popular, son trimestrales. Era necesario preparar la consulta para que en el marco del segundo trimestre se diera la primera de ellas.

Se espera que, en función de cómo salga esto, pueda haber otras consultas posteriores para el tercer trimestre o cuarto trimestre del año.

Las comunas

Las comunas son el centro donde se discutirán y fomentarán estos procesos de transferencia de recursos a la gente que representan el Poder Popular.

El Poder Popular en Monagas está organizado en 176 circuitos comunales. Estos son las comunas que tenemos, que en este caso en el estado de Monagas son 127 que están ya registradas en el marco del siguiente trimestre, todas cumpliendo la ley vigente. Y la orientación del Presidente Maduro fue que no puede quedar nadie por fuera.

«Como hay una cantidad de consejos comunales que no estaban totalmente estructurados en comunas, entonces se construyeron los 176 circuitos comunales. Cuando hablo de circuitos comunales, me refiero a las comunas que ya están conformadas y a las que organizamos en estas semanas pasadas, agrupamos a los consejos comunales y los que ya están formalizados. Que si bien es cierto, el consejo comunal existe, está registrado, está renovado, pero no está conformada la instancia de la comuna. Eso también tiene su lógica porque estamos a la espera de la promulgación de la reforma a la Ley Orgánica de las Comunas que muy seguramente va a ser posterior a todo lo que tiene que ver con los eventos electorales».

Explicó que aparte de las 127 que están formalizadas, «llegamos a un número de 176 circuitos comunales que incluyen a los 1.354 consejos comunales de Monagas. De esos tenemos un avance ya casi del 100% en registro».

«Nosotros somos el estado número uno a nivel nacional en registro de organizaciones de base del poder popular. Llámese consejos comunales, tenemos hasta el día de ayer 1.267 de los 1.354 existentes. Ya estamos prácticamente en la recta final. Como te digo, somos el estado número uno con 94% de registro».

Afirmó que de esta manera se logró este agrupamiento y se determinaron esos 176 circuitos. «Al mismo tiempo, se fomentaron las asambleas de postulación de propuestas o de proyectos. Eso lo hicimos hace dos semanas».

En Monagas participó una cifra ya recogida en los últimos días del análisis, con 1.147 consejos comunales de los 1.353 activos en la entidad que participaron en las asambleas de postulación. Hubo una cantidad de 200 que no pudo participar directamente, mas sí estuvieron medianamente informados, pero por razones de distancia, comunicación, de la parte del combustible, en algunos casos fluviales, no pudieron presentar la propuesta. Pero la gran mayoría lo hizo. Se recogieron 1.179 propuestas de proyectos.

Tipos de proyectos presentados para la consulta del 21 de abril

El mayor porcentaje de lo que se recogió tiene que ver con el manejo integral del agua, así como la dotación y recuperación de la infraestructura deportiva, dotación y recuperación de casas de alimentación e infraestructura de salud.

También hay proyectos en la parte educativa, vialidad, aceras, brocales, asfaltado, así como una cantidad de proyectos que incluso trascienden lo que es la capacidad de nuestro pueblo a nivel del Poder Popular para su ejecución.

La orientación que se ha venido dando es que lo más pertinente sería ir orientando a que nuestro pueblo vaya discutiendo la posibilidad de ejercer su voto masivo el próximo 21 de abril para aquellos proyectos donde ellos han demostrado mayor capacidad de resolución, como lo son la recuperación de espacios educativos, de salud y espacios deportivos.

Eso es un target, como quien dice, una estadística que se viene manejando en el Consejo Federal de Gobierno, donde desde el 2014 para acá, la mayor cantidad de los proyectos que se han financiado, donde ha tenido más éxito el Poder Popular, ha sido en esas áreas.

Enfatizó Castillo que esto no es para que el Poder Popular contrate a empresas. «Es para que el Poder Popular desarrolle la capacidad de construir en comunidad, de ejercer en su territorio, en ese local de esa comunidad o en ese Consejo Comunal. Es un ejercicio de participación, una vez transferidos los recursos, para que ellos puedan consolidar algunas obras, bienhechurías o servicios que permitan mejorar las condiciones de vida del colectivo, más allá de la individualidad.

¿Cuántos proyectos se estima que puedan ser aprobados para Monagas?

Son 176. O sea, cada circuito va a tener un proyecto aprobado. El que sea más votado ese día, el 21 de abril en el proceso electoral que más allá de lo político es para el bienestar de la comunidad.

«Por ejemplo, la comuna El Rosillo, tiene 14 consejos comunales. Ahí se reunieron los voceros de los 14 consejos comunales y propusieron sus iniciativas. Entre todos, llegaron a acuerdos para 7 iniciativas. Ellos, el próximo 21 de abril van a ir a los centros de votación que ya están en la página del Ministerio del Poder Popular de las Comunas donde hay un link donde le aparece el estado Monagas, municipio Maturín, parroquia Alto Los Godos, Comuna El Rosillo, que es el circuito comunal El Rosillo, y ahí le aparecen los centros de votación que están asociados a ese circuito, con los números y los nombres de las 7 propuestas que ellos postularon. Así aparecen los consejos comunales que integran esa comunidad o ese consejo o esa comuna. Todos los voceros y todo el padrón electoral de esa comunidad puede votar en esos centros por esos proyectos que tienen sus números».

Señaló que cada comuna va a tener su proyecto, su centro de votación y los números de los proyectos de los consejos comunales.

Se trata de una elección que por primera vez en la historia de este país donde vamos a una elección que es general, donde el pueblo va a ejercer soberanía por seleccionar que le transfieran un recurso directamente desde el gobierno nacional, que el Presidente de la República así lo ha destinado, para ejecutar una obra y satisfacer una necesidad no satisfecha en su comunidad.

Los recursos

En relación al manejo de los recursos asignados, Castillo resaltó que esos 176 circuitos comunales, cada uno ya tiene sus siete propuestas.

Están organizados por distintos consejos comunales de una comuna. Y allí, en ese espacio, fueron ellos los que postularon y serán los receptores de los recursos de manera directa, por parte del Consejo Federal de Gobierno o del ente que defina el Presidente de la República por transferencia directa.

«Estos recursos no se los van a transferir ni a una gobernación, ni a una alcaldía, ni a nada de eso, ni a una institución, no. Es al pueblo organizado que tiene sus entidades financieras, sus unidades administrativas, su Banco Comunal y sus cuentas con sus cuentadantes, al igual que tienen sus Contralores Sociales, es decir, poseen distintas instancias y comités como los entes Contralores».

Los proyectos promedio que pide la gente siempre están por el orden de los 10 mil y 15 mil dólares, proceso que contará con la debida supervisión, control y seguimiento para materializarlos.

«Lo importante es que la gente empiece a tomar conciencia que si se organiza y cumple con su funcionamiento interno como gobierno en el territorio, puede ejecutar el presupuesto que le corresponde».

Reiteró la invitación a la ciudadanía a participar en la consulta popular del 21 de abril en procura de los mejores proyectos a favor de las comunidades de la entidad, en el centro de votación más cercano a su domicilio o comuna, donde pueden sufragar todos los mayores de 15 años de edad y seleccionar así los que sean más beneficiosos para su entorno.

Julio Castillo, Secretario de las Comunas en Monagas.

