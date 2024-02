En respuesta del 1×10 asisten a 300 pacientes en el Che Guevara

Este jueves 8 de febrero, tuvo lugar en el Centro de Alta Tecnología Ernesto Che Guevara (CAT), del municipio Maturín, la primera jornada colectiva en el estado Monagas de la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno de 2024.

De esa manera lo informó Yerika Alzolay, Autoridad Única de Salud de la entidad oriental, quien destacó que en esta oportunidad fueron asistidas más de 300 mujeres en 12 especialidades médicas, entre ellas: Medicina General, Medicina Interna, Cardiología, Fisiatría, Laboratorio, Ginecobstetricia, Odontología y Psicología.

“Gracias a este mecanismo sistematizado, promulgado por el presidente Nicolás Maduro, para atender eficazmente y en el menor tiempo posible el mayor número de solicitudes reportadas, hoy, por instrucciones del gobernador Ernesto Luna, dimos respuesta efectiva a estas monaguenses”, precisó.

La profesional de la medicina refirió que estas atenciones no sólo son proporcionadas durante este tipo de jornadas, sino que en el “Che” Guevara son asistidas diariamente 60 pacientes quienes han registrado sus casos de salud en la plataforma del 1×10.

“La salud no tiene color, en estos espacios favorecemos con valoraciones clínicas totalmente gratuitas a cargo de al menos 50 profesionales de reconocida trayectoria”, puntualizó.

Alzolay destacó que cada uno de estos operativos son organizados por la Dirección Regional de Salud junto a la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la direccionalidad de Danielys León.

Seguimiento y control

Entre tanto, León manifestó que estos eventos sanitarios forman parte de las prioridades de la gestión del Mandatario regional en aras de garantizar servicios sanitarios de calidad y gratuitos a la población y, en especial, aquellos que son revelados por el sistema VenApp.

Exámenes especializados

Entre los exámenes especializados que realizaron en el operativo se ubicaron los electrocardiogramas y las densitometrías, aseveró Bladis Antonio Delgado, médico cubano del CAT.

“Por día atendemos alrededor de 12 pacientes, en su mayoría mujeres que se encuentran en la edad pre y pos menopáusica, para descartar osteoporosis y artrosis. Y en el caso de los hombres, la mayoría son pacientes salientes de quimioterapias”, dijo.

La señora Rosaura Silvera, habitante de la parroquia Santa Cruz, manifestó sentirse agradecida por el servicio del 1×10.

“Me atendieron las mismas autoridades presentes en la jornada, yo pensé que la VenApp no era verdad, que no lo iban hacer, pero sí, me llamaron hasta tres veces para confirmar mi asistencia y apenas tenía tres días de haber hecho el reporte”.

Brindan atención clínica a 300 monaguenses que se reportaron en la VenApp 1×10 del Buen Gobierno.

Realizan hasta 12 densitometrías óseas diariamente en el “Che” Guevara.

La Autoridad Única de Salud, Yerika Alzolay, y la Secretaria de Desarrollo social, Danileys Léon, encabezan jornada médico asistencial.

