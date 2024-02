Héctor Villalba: 60 % de la población activa de Monagas está desempleada o en la informalidad

El presidente de la CTV Monagas, Héctor Villalba manifestó que como Central de Trabajadores considera que es preciso respetar los establecido en la Constitución donde el CNE es el organismo que tiene la potestad de definir el cronograma de las elecciones presidenciales 2024.

Por otra parte, también mencionó que el 60 % de la población económicamente activa de Monagas está desempleada o en la informalidad.

Durante su participación en La Verdad Radio TV, programa moderado por Estrella Velandia, Villalba considera que esa potestad es del Consejo Nacional Electoral, razón por la cual aseguró que el ente comicial no debe someterse a ningún tipo de presiones.

Esto viene a colación respecto a la consulta que la Asamblea Nacional está pidiendo para que la población y los sectores de la vida nacional puedan participar en una propuesta del cronograma electoral.

A su juicio, esto lo que persigue es el adelanto de las elecciones, cuando considera que las mismas se deben hacer como naturalmente es, en el segundo semestre del año en curso.

Respaldo a los trabajadores

Este fin de semana, el 1 y 2 de febrero con el auspicio de la OIT, se dio el cuarto foro por el diálogo social tripartito entre el gobierno, empresariado y los trabajadores, un encuentro promovido por la Organización Internacional del Trabajo.

Se tiene la perspectiva del salario mínimo nacional, sin negar los bonos, pero este tiene que ajustarse, que es la esencia de la estructura del ingreso de los trabajadores.

«El salario en 130, la cesta básica en 400 dólares, son producto de una pésima política del Gobierno, porque el salario mínimo está desaparecido con un sueldo que representa sólo un 3 %», indicó.

También resaltó que «el sueldo debe tener una relación contrario, a favor de los trabajadores. Hemos hecho los esfuerzos necesarios al reactivar esa comisión tripartita que no se reunía desde hace 25 años».

Hay que reactivar la discusión de los contratos colectivos, además del salario mínimo hay la posibilidad de aumentar los ingreso de los trabajadores.

«Lo preacordado es que ese rango se defina que esté indexado, para que se pueda elevar el poder adquisitivo de los trabajadores».

2024 con más recursos

El presupuesto nacional llegó a 20 mil millones de dólares, entonces si se tiene más dinero hay que invertirlo en lo esencial, pero, eso no se ve en los servicios públicos, es algo a su juicio, incongruente porque incide en la calidad de vida de los trabajadores.

«Por eso queremosun aumento salarial y la mejora de las contrataciones colectivas», señaló.

Allí incorporó a los pensionados y jubilados, con la idea de incrementar sus ingresos mensuales. «El ingreso deja un alto porcentaje para la inversión social, pero los servicios no funcionan y las misiones no existen. La inversión social no se ve, mientras que el costo de los servicios también va en ascenso».

60 % de la población activa de Monagas está sin empleo

El 60 % de la población activa de Monagas está sin empleo o en la economía informal.

«Hay mucha gente que abandonó sus trabajos y se fue a la informalidad buscando otros ingresos, sobre todo para poder cubrir los gastos de alimentación».

Por otra parte, enfatizó que respaldan a los gremios magisteriales que se mantienen en la calle, en la lucha por sus justas reivindicaciones, exigiendo la mejora de sus salarios y de las contrataciones colectivas.

Villalba fue el invitado a La Verdad Radio TV.

