Estos son los 5 beneficios de consumir piña a menudo

Conoce los beneficios de consumir piña con frecuencia, esta fruta es alta en fibra la cual ayuda al mejor funcionamiento del colon.

La piña es una de las frutas con más propiedades y nutrientes, gracias a su bajo contenido de calorías puede estar presente en cualquier dieta o plan de alimentación. Por otro lado, al tener una cantidad significativa de agua, también puede ser una gran alternativa para que la consuman las personas que sufren de complicaciones intestinales como el estreñimiento.

¿Cuáles son los beneficios de consumir piña frecuentemente?

Regula el tránsito intestinal y mejora la digestión

Gracias a su alto contenido de fibra y agua ayuda a desempeñar un papel fundamental en la función del colon y estimula el tránsito intestinal, arrastrando toxinas y permitiendo eliminar las grasas sobrantes.

Es antimicrobiana y antiinflamatoria

Entre la variedad de propiedades, está comprobada su mediación en procesos inflamatorios y con una importante acción microbiana, es decir, que protegen la salud. Asimismo, gracias a una de sus enzimas, la bromelina, aumenta la fluidez de la sangre y mejora de esta manera la circulación sanguínea.

Es antioxidante y favorece al correcto funcionamiento del sistema inmune

La piña es alta en vitamina C, entre la variedad de sus funciones se encuentra la contribución a proteger las células frente al daño oxidativo, esto quiere decir que, previene el envejecimiento prematuro de las células.

Aporta energía

La piña contiene minerales como el magnesio, el fósforo y el hierro, sin embargo, se destaca por su alto contenido de yodo, el cual transforma los alimentos en energía.

Mejora el apariencia de la piel

La hidratación que se consigue cuando se come piña permite que la piel esté más elástica y brillante. Además, contribuye a la producción de colágeno. Asimismo, en cosmética, la piña es muy utilizada como ingrediente para favorecer los procesos de cicatrización, ayudar a sanar las úlceras de la piel y en tratamientos para el acné.

Recomendaciones

Si al utilizar la piña le queda sobrando parte de la misma, es aconsejable cortarlos en pequeños pedazos y ponerlo en el congelador en bolsitas, si se hace de manera correcta, el valor nutricional no cambia de manera significativa, por lo que su contenido en nutrientes es prácticamente el mismo. Y cuando lo ponga a descongelar que no sea a temperatura ambiente si no en la parte mas baja de la nevera.

