Yen Santil: Luchamos por la dignificación de los salarios de los trabajadores de la salud

Para evaluar la situación de los trabajadores de la salud en la entidad, estuvo en el programa La Verdad Radio TV, moderado por Estrella Velandia; Yen Santil, Secretaria general del Sunep SAS, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Salud en el estado de Monagas.

Comentó Santil que los representantes sindicales venezolanos acudieron a la conferencia de Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, donde entregaron un documento sobre la situación de los salarios mínimos.

«Tenemos un problema grave con la dignificación de nuestros salarios en el sector salud. Están jubilando trabajadores con 130 bolívares y eso no puede ser. Nuestra contratación colectiva prácticamente está desapareciendo, porque tenemos más de 24 cláusulas que ya quedaron sin ejecución».

Aseguró que están reclamando que la contratación colectiva se respete al igual que el aumento del salario mínimo, que a través del artículo 91 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, establece que cada año, de acuerdo a la inflación, el gobierno está en la obligación de aumentar el salario. Ya llevamos más de 600 días con el mismo salario y más de 100 marchas a nivel nacional.

Presionan por las cláusulas económicas, los bonos vacacionales y las prestaciones sociales, porque están desmejorados. Incluso, «a nosotros nos hacen una evaluación del desempeño todos los años y da vergüenza que la hacen a salario mínimo de 12 bolívares, 7 bolívares y 15 bolívares. Pero, por favor, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? Le estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, porque ellos acordaron dar una respuesta del acta entregada en la mesa del diálogo por lo mínimo para el aporte de los primeros 200 dólares. Porque ya en otros Ministerios, ya su sueldo mínimo está sobre los 300 dólares. Entonces, estamos esperando que el gobierno nacional nos dé una respuesta satisfactoria a todo el país de lo que tiene que ver con el salario mínimo».

Indicó Santil que se reunieron con el Gobernador Ernesto Luna. «Reconocemos las actividades que está haciendo. Él nos recibió, allá se conformaron tres mesas de trabajo, y aparte de todo eso, todos los reclamos que se están presentando en el hospital. Una de las respuestas fue que hicimos el reclamo de la emergencia de pediatría. Él estuvo en el hospital y gracias al trabajo se está trabajando con una emergencia espectacular. También se logró el trabajo de emergencia de adultos.

Retomando el salario mínimo afirmó que no da ni para comer. «Estamos sobreviviendo. Le pido al Gobierno Nacional que nos den una respuesta rápida. Ya estamos viendo que en los otros ministerios las cláusulas que habían eliminado ya las están dando en dólares. Por lo menos con 100 dólares. A nosotros nos quitaron nuestras evaluaciones. El Fideicomiso da vergüenza».

Señaló que hay al menos seis mil trabajadores de la salud que requieren una respuesta concreta. Estos pertenecen a la gobernación, alcaldías, los más de 17 hospitales, los CDI. Y todos trabajando. Entonces, ¿cómo tú le exiges a un trabajador si no tiene ni para comer y no tiene para pagar su pasaje?

Profesionalización de los trabajadores de la salud mejorará salarios

Yen Santil valoró la profesionalización de los trabajadores de la salud en Monagas, gracias a las carreras y programas de formación que se imparten en distintas universidades de la entidad.

«Teníamos años luchando por esto. Y ya se logró la ampliación de la serie de cargos para los trabajadores que llegábamos hasta técnicos superiores. Eso permitirá una mejor clasificación y por lo tanto, mejores salarios».

Mencionó que a través de la Universidad de la Salud, se está capacitando a una cantidad de jóvenes. En este caso, los que van a salir de la primera cohorte en historias médicas, lo harán como licenciados.

Igual sucederá con los de radioterapia, imagenología, fonoaudiología, psicopedagogía, prótesis, cardiopulmonares, electromedicina, entre otros.

Pidió que doten los laboratorios del Hospital de Maturín para que funcionen. «El hospital tiene la capacidad para hacer eso.

Valoró el plan quirúrgico indicando que el director del Humnt, a través de todo este trabajo, muchos pacientes que tenían años esperando, ya fueron operados.

«Ahorita el hospital está abarrotado de gente. Esas son todas las consultas que están trabajando. Entonces, ellos han venido haciendo un trabajo, pero es preciso darles condiciones laborales.

Pidió que impermeabilicen la entrada del Hospital de Maturín, porque ya vienen las lluvias, así como otras áreas que así lo requieren.

Al concluir, ratificó a los trabajadores que «estamos luchando por nuestra contratación colectiva, por el rescate de las cláusulas que fueron eliminadas. Exigimos al Gobierno Nacional la dignificación de nuestro salario. Porque si no nos aumentan el sueldo en la contratación colectiva, de nada nos vale que nos den todos los bonos del mundo, porque igualito cuando yo me vaya a jubilar con 36 años de servicio, lo que me van a pagar son 25 años a 130 bolívares. Y esa no es la idea».

