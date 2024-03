Mecánica y Fisioterapia son las carreras con más demanda en la UPTNM «Ludovico Silva»

Con una oferta académica adaptada a las necesidades del entorno monaguense y que es una referencia en nuestra entidad, este jueves conversamos con el Rector de la Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas «Ludovico Silva», profesor Ildemaro Gil-Albert Almeida.

La autoridad universitaria fue el invitado a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión, donde Gil explicó que la Universidad Ludovico Silva no solamente representa Caripito, sino a Punta de Mata donde también tiene una sede.

La Universidad Politécnica Ludovico Silva es territorial y representa al estado Monagas con su expansión, gracias a la fusión de estas dos sedes que lograron su independencia de Cumaná, progresivamente.

Aún la gente la reconoce como el Tecnológico de Caripito, hoy por hoy, existe ese sentimiento de quienes estudiaron y egresaron como técnicos de esta Casa de estudios.

«Hay una referencia histórica, sobre todo en los egresados nuestros, para el área petrolera, en la industria y en el área metalúrgica. Podemos decir que ahorita nos encontramos repartidos por el mundo. Por las redes sociales, nos enteramos que hay compañeros que están en Omán o en Europa ejerciendo la profesión».

Señaló que recientemente, la Universidad recibió una invitación de una importante transnacional para que le presentaran una oferta de pasantes interesante. «Esto tiene que ver con esas plantas de generación eléctrica, donde se requieren auxiliares».

La invitación es para presentar aspirantes en el área de tecnología, electrónica, electricidad y mecánica, con estos futuros ingenieros para hacer sus pasantías. Ellos iban a cubrir los gastos, harían una capacitación en Valencia, porque se capacitarán en equipos nuevos que están llegando al país.

A pesar de que son egresados, o sea, jóvenes que apenas están terminando sus estudios, ya son apetecidos para el mercado laboral. O sea, están capacitados y son bien reconocidos por su completa formación.

Afirmó que han venido combatiendo vicios que deformaron la esencia y la mística, hasta la moral del principio ético del docente, cosa que los llevó a realizar una depuración docente para eliminar esas conductas erradas.

Infraestructura universitaria de la UPTNM Ludovico Silva

La Universidad cuenta con 8 mil 900 estudiantes, con una unidad de transporte que se traslada de Caripito a Maturín.

«Tenemos como fortaleza que en nuestro equipo de trabajadores hay mecánicos. Nosotros adquirimos los repuestos y los entregamos a esa mano de obra mecánica que nos ayuda a sacar adelante algunas unidades».

Mientras, resaltó que la conservación de la infraestructura, fundamentalmente, está basada en ese personal, sustentado en esa calidad humana que acogió la Universidad como su propio hogar.

En las recuperaciones masivas, tienen debilidades. «Aunque están operativos, los baños en la sede de Punta de Mata tienen detalles. Allá tenemos una unidad que podemos recuperar».

Respecto a la planta física en Caripito, aseveró que el personal ha dado un fuerte apalancamiento para que no decayera durante todo este tiempo.

Recursos financieros que deben rendir

Expresó el Rector Gil-Albert Almeida de la UPTNM Ludovico Silva que del Ejecutivo Nacional, reciben un aporte que tiene que ver con gastos de funcionamiento que no representa el 20 % del presupuesto, razón por la cual deben estirarlo.

Se buscan ingresos, como por ejemplo, con el carnet universitario. Al ingresar, se le entrega al estudiante, pero si lo extravía, tiene que pagarlo porque reponerlo le cuesta a la institución.

La Universidad cuenta con 8 mil 900 estudiantes, en las sedes de Punta de Mata, Caripito y nuestras aulas móviles que corresponden a la prosecución y algunas como informática que tienen presencia y electricidad en convenimiento desde los primeros semestres.

Aseguró que hay trabajadores de Pdvsa que están en convenimiento con la institución. De Venequip, hay unos trabajadores que están terminando y eso es muy importante porque van, de hecho, a empresas que son estratégicas. «Ellos terminan su carrera con sus programas nacionales de formación aquí en Maturín».

En Maturín cuentan con un universo de Mil estudiantes que reciben clases en la Mario Briceño Iragorry, en Los Guaritos y en el Uruguay, donde acuden los estudiantes de enfermería.

«Estas estudiantes están terminando, la gran mayoría de nuestras enfermeras no egresadas, están culminando su carrera como licenciadas con nosotros en ambientes que creamos aquí y los denominamos Aulas Móviles. Además, nuestras enfermeras gozan de un reconocimiento importantísimo e histórico».

Oferta académica

En la Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas en el municipio de Bolívar, tienen como oferta académica los Programas de Formación de Construcción civil, Electricidad, Fisioterapia, Informática, Ingeniería de mantenimiento, Ingeniería industrial, Mecánica, Sistemas e Informática y Terapia ocupacional.

En el municipio de Ezequiel Zamora, cuentan con Electrónica, Higiene y Seguridad laboral e Informática.

«Todos estos programas son apetecibles hoy en día como la Informática e Ingeniería que representan una oportunidad inmediata de trabajo.

Formarse en la UPTNM «Ludovico Silva» es una gran oportunidad porque tiene estos programas que son necesarios en Monagas y el país.

Los egresados son profesionales que salen con un conocimiento y capacidad para dar respuesta al momento de alguna acción propia del campo de trabajo, donde demuestra sus habilidades y destrezas que aprenden en la Universidad.

Mecánica y Fisioterapia son las carreras más solicitadas

Las carreras con más demanda son Mecánica y fisioterapia que representan dos nichos de empleo inmediato.

Por otra parte, «sorprendentemente, veníamos de tener una matrícula de 40 estudiantes en ingeniería electrónica. Y sorpresivamente, ahora tenemos 200 estudiantes».

Responsable del Consejo Estadal de Gestión Universidad en Monagas

El profesor Gil-Albert es el responsable del Consejo Estadal de Gestión Universidad en Monagas, sirviendo como enlace de las Universidades que hacen vida en Monagas con las autoridades.

«Allí convergen todas las universidades del Estado. Se discute la política de educación universitaria en la entidad y en el país y todos los planes de acción».

En el Sistema Nacional de Ingreso, «ya tengo la lista de todas las universidades de Monagas para verificar cuáles son sus Programas de formación y cuáles son las carreras que están dictando acá, que están activas. Allí está la Universidad de Oriente, que se viene haciendo un importantísimo trabajo allí de la mano del Gobierno Nacional y el Gobernador Ernesto Luna, eso hay que reconocerlo».

Respecto a la situación del Pedagógico, solicita que la directiva pueda buscar las mejoras con las autoridades, pero que no eludan su responsabilidad, porque las áreas de Postgrado están intactas pero por las de Pregrado, que es donde están los nuevos ingresos, no se les dio el resguardo adecuado, en todo caso, esas responsabilidades son compartidas y no se puede pretender que lo que costó construir en décadas, se edifique en un mes.

Educación universitaria vs. Inteligencia artificial

Para finalizar, invitó a la juventud de Monagas a formarse, por cuanto la Educación universitaria permite al individuo tener criterio, abrir su conocimiento y expandirlo porque no todo está en las redes sociales.

«Esa formación de la UPTNM Ludovico Silva se da de la mano de nuestros profesores quienes tienen algo que no tienen las redes, experiencia de vida».

Señaló que la inteligencia artificial se nutre de lo que hacen los seres humanos. «Allí no hay nada que no hayan hecho los humanos. Es artificial, pero quien alimenta esa información es un ser humano. Sean ustedes los próximos que nutran esa inteligencia artificial que viene a facilitar la vida y que debemos utilizar para crecer y expandir nuestro conocimiento, y no para encerrarnos en algo que nos vendieron y el criterio de otro, sea el criterio nuestro. Eso no es así. Debemos tener nuestro propio criterio y conocimiento forjado a partir de la investigación, la educación y la lectura permanente».

