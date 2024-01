¡Celulares se quedán sin WhatsApp! La aplicación de mensajería instantanea, WhatsApp está en un proceso de actualización como todo lo que evoluciona para mejor su funcionamiento, entre las que han mencionado compartir pantallas, rear nuevos sticker, programar llamadas y videollamadas, entre otras.

No obstante, el 1 de febrero podrías quedarte sin todas esas opciones de WhatsApp. ¿Por qué? En primer lugar, algunas de las características de esta aplicación de mensajería rápida podrían no estar disponibles para tu dispositivo móvil. En segundo lugar, se espera que la aplicación de Meta utilice inteligencia artificial, una herramienta para la cual muchos dispositivos no están preparados.

Para alertarte, hemos creado un lista de los teléfonos que ya no tendrán disponibles al App, en su nuva actualización a partir del 1° de febrero de 2024.

Estos celulares se quedán sin WhatsApp el 1° de febrero

¿Cuáles celulares se quedan sin WhatsApp a partir del 1° de febrero?

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

¿Por qué estos celulares se quedán sin WhatsApp el 1° de febrero?

Es importante destacar que las nuevas actualizaciones de WhatsApp, incluye Inteligencia artificial, capaz de crear Sticker, además de la capacidad dememoria que posean los equipos, ya no tiene el suficiente almacenamiento, memoria RAM ampliable y hasta software actualizado.

Es precisamente aquellos celulares que se quedaron en Android OS 5.0 o iOS 12 no podrán contar con WhatsApp el 2024. También no tendrán WhatsApp aquellos celulares con sistema operativo básico como KaiOS 2.5.0, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

Para este nuevo 2024, la tecnología seguirá avanzando y para ello es importante estar actualizado con las nuevas tendencias de Inteligencia artificial (IA) para seguir disfrutando de la aplicación y todo lo que conlleva. Si tienes alguno de los celulares incluidos en la lista, te recomendamos cambiar tu equipo con uno de mayor capacidad y actual.

Lea también: Movilnet invita a consultar tu saldo y otros requerimientos por estos canales