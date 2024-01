¡Descubre las nuevas tarifas de Digitel Venezuela en enero 2024! No te lo pierdas.

NUEVAS TARIFAS DIGITEL VENEZUELA ENERO 2024: Conoce los cambios en los precios de la compañía telefónica

Digitel, una de las principales compañías telefónicas de Venezuela, ha anunciado ajustes en sus tarifas para el mes de enero de 2024.

Cambios en los Planes DIGITEL VENEZUELA 2024

Entre las modificaciones anunciadas, se encuentran ajustes significativos en varios de sus planes, como el Plan Radicall Plus, Inteligente Plus 500, Plan Inteligente Plus 2GB y el Plan Inteligente Plus 6GB.

Nuevas Tarifas DIGITEL VENEZUELA 2024

Las nuevas tarifas, expresadas en dólares y ajustadas según la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), son las siguientes:

Plan Digitel Tarifa en bolívares Tarifa en dólares Plan Radicall Plus 17 bolívares 0,47 dólares Inteligente Plus 500 32,15 bolívares 0,89 dólares Inteligente Plus 2GB 131,70 bolívares 3,65 dólares Inteligente Plus 6GB 204,26 bolívares 5,67 dólares

Estas actualizaciones representan un cambio significativo en las tarifas de los planes de Digitel. Se recomienda a los usuarios verificar la información a través de los canales oficiales de la compañía.

Mantente al día con las nuevas tarifas de Digitel y asegúrate de estar informado sobre los cambios que puedan afectar tu plan telefónico.