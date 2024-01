Zhenia Del Cañas asume presidencia del Concejo municipal de Ezequiel Zamora

En una sesión extraordinaria realizada este lunes 8 de enero en el salón Simón Bolívar del Concejo municipal de Ezequiel Zamora, la concejala Zhenia Del Cañas fue elegida como la nueva presidenta de la Cámara para el periodo 2024 respaldada por los ediles oficialistas.

La presidenta saliente, Elizabeth Soto, agradeció el apoyo recibido durante su gestión por parte de los ediles y el pueblo de Zamora.

La jornada fue acompañada por las autoridades civiles, militares, el Poder Popular y las fuerzas revolucionarias mientras los representantes del poder legislativo local se comprometieron a trabajar por el desarrollo y bienestar del municipio conjuntamente con el alcalde Oscar Cedeño y el equipo político que le acompaña.

En su discurso de juramentación, del Cañas expresó su gratitud y ratificó su compromiso en favor del municipio.

«Hoy me siento muy agradecida por la confianza que me otorgaron, lo que me compromete más a trabajar de forma transparente y en armonía con los demás miembros del concejo, continuar promoviendo la participación popular y escuchar de cerca las necesidades de las comunidades para tomar decisiones que beneficien a todos, ya que es al pueblo de Zamora a quien nos debemos y es el amor a la patria y la entrega al trabajo lo que nos mueve», expresó.

De igual forma la nueva presidenta del ayuntamiento zamorano resaltó también la labor de la mujer al asumir tareas dentro del proceso revolucionario.

Cabe destacar que del Cañas tiene una importante trayectoria en el servicio público, con lo que se espera contribuya al desarrollo del municipio impulsando proyectos orientados al bienestar de los zamoranos.

Los concejales del oficialismo respaldan la elección de la concejala Zhenia del Cañas como nueva presidenta del Concejo Municipal.

El Poder Popular acompaña la instalación de la nueva directiva del Concejo Municipal de Ezequiel Zamora.

