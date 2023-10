Mamá de Noelia Voigt, Miss USA 2023 dijo que vendrían a Venezuela ¡Entérate aquí!

Jacqueline de Voigt, mamá de Noelia Voigt ganadora del Miss USA 2023, asomó la posibilidad que su hija venga a Venezuela próximamente tras los halagos que ha recibido del país sudamericano, de donde tiene ascendencia.

En una entrevista para Onda, con Shirley Varnagy la mamá de Miss Estados Unidos, dijo que Noelia siempre había querido participar en un concurso de belleza, pero indicaba que su familia no se lo permitía.

«Cuando ella tenía 16 años me dijo ¿por qué no me apoyas como a mis hermanas con lo que quieren hacer? No la veía en ese mundo cuando era niña, porque ella es muy atlética y nos fuimos en ese camino. Pero decidí apoyarla cuando vi que en la Organización Miss USA tienen que trabajar mucho con la comunidad y vi la parte positiva. También vi su pasión y dije tenemos que apoyarla«, indicó.