Se apagó la voz del locutor Adalberto Mata a sus 81 años

Este miércoles, 5 de julio falleció en el hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, el destacado locutor Adalberto Mata a la edad de 81 años.

Nació el 23 de abril de 1942. De acuerdo a información suministrada por Miguel Ángel Padrino, a través de su cuenta de facebook, Adalberto comenzó su carrera en Radio Monagas en el año 1962, cuando esta emisora estaba ubicada en la Avenida Juncal como operador de radio.

Luego fue musicalizador, asistente de administración y locutor de noticias en el programa “Reporter 960”, al lado de otro famoso de los medios audiovisuales, Luis José Pastrano (+).

Igualmente, laboró durante 4 años en Radio República, como administrador y locutor. También estuvo en Radio Canaima y Radio Caroní.

En Radio Maturín desarrolló una excelente carrera como locutor participando en transmisiones remotas, animador de programas en vivo y narrador de los famosos programas informativos “Frente a Frente” y Noticiero RM, al lado de figuras tales como Justo Estaba Millán (+) y Alonso Hurtado.

Comenta Miguel Angel Padrino que en conversación sostenida con Adalberto, le contó varias anécdotas, entre ellas la siguiente: «En una visita del cantante Julio Jaramillo al estado Monagas, tenía que presentarse en la mañana en Radio Monagas, no había llegado y lo fui a buscar al “Hotel Ritz”, donde se hospedaba».

Lo solicité en la recepción y me dijeron que no estaba, luego un trabajador del hotel me dijo en voz baja “búscalo en el bar Los Mangos”, me trasladé al bar indicado y lo encontré. Sentado con los pies sobre la mesa, sin camisa, una botella de ron (no me dijo la marca) y tres mujeres, me le acerqué y le dije que tenía que cantar en la radio y el público lo estaba esperando. Julio me contestó: “espera que me arregle”.

Lo esperé, lo llevé a la radio y se presentó como a las 8 de la noche. Los asistentes lo aplaudieron mucho en cada una de sus interpretaciones y me comentó Adalberto “Padrino, borracho era que cantaba bueno Julio Jaramillo, jajajaja».

Adalberto Mata ha sido un gran valor para nuestro estado Monagas quien merece ser homenajeado por los organismos competentes por su exitosa y extensa trayectoria en la Radiodifusión.

Voz del Noticiero RM

Para su amigo, Néstor Serres Luces, en ocasión de sus 78 años, le hizo una dedicatoria especial a quien consideró un mentor, un gran personaje de la Radio venezolana y quien fue parte del equipo de narradores fundadores del extinto Noticiero CRN.

Adalberto Mata tuvo una dilatada y extensa trayectoria en distintas emisoras del país y diversas facetas comunicacionales.

Fue pionero de la narración de informaciones con largos años de servicio en el legendario Noticiero RM y la recordada revista hablada Frente a Frente, ambos en la entrañable Radio Maturín, y en 2013 uno de los grandes narradores que inició el Noticiero CRN.

José Gómez Gil, locutor deportivo de Cunaviche 106.3 FM también valoró el extraordinario legado de su gran amigo, Adalberto Mata, destacando su inigualable voz y responsabilidad en su trabajo.

Lamentablemente, Adalberto se enfermó y estuvo varias semanas recluido en el hospital Dr. Manuel Núñez Tovar. Falleció en horas de la tarde de este miércoles, 5 de julio de 2023.

El pueblo monaguense hoy lo despide como uno de sus entrañables hijos, quien de manera incansable estuvo siempre al frente en el momento oportuno con su potente voz, en los mejores años del famoso Noticiero RM al lado del inolvidable, Justo Estaba Millán.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Virgen de Lourdes, frente a la GNB en Maturín.

Paz a su alma y consuelo a toda la legión de amigos y familiares de Adalberto Mata. Qué Dios lo reciba en su seno.

Adalberto Mata durante una transmisión de Radio Maturín.

Adalberto Mata junto a queridos compañeros de la radio, entre ellos, Miguel Ángel Padrino.

Adalberto Mata conversando con Irene Sáez, Miss Universo 1981.

Adalberto Mata (+), Miguel Ángel Padrino, Justo Estaba Millán (+) y Rafael Mujica (+),

Adalberto Mata entrevistando a Rafael Orozco (+) del Binomio de Oro.

Lea también:

Conectados con Ernesto: Rehabilitarán iglesia Santa Cruz y el ambulatorio Concepción Mariño