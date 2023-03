Digitel anunció nuevos precios en los planes de la telefonía móvil este 6 de marzo

Digitel ha realizado un nuevo ajuste en los precios de sus planes, que entran en vigencia este mes de marzo de 2023. Esta modificación de precios la han sido realizado debido a los costos operativos que ha generado la inversión en nuevas tecnologías para mejorar la calidad del servicio.

Los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB tendrán un cambio en los precios y puedes verlos en su plataforma en línea.

El plan inteligente Plus 2 GB se ubicó en 49,96 bolívares, equivalente a 1,68 dólares, de acuerdo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Dicho plan ofrece al usuario 2.048 megabytes, 100 minutos de llamada a cualquier operadora y 100 mensajes de texto.

Por su parte, el plan Radicall Plus tiene un costo de 7 bolívares o 0,29 dólares. Cabe destacar que el usuario pagará lo que consuma, debido a que este es el plan básico de la compañía.

El plan Inteligente 500 costará 12,74 bolívares o 0,52 dólares por 500 megabytes, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto.

Asimismo, el plan inteligente 1.1 GB tiene un precio de 28,70 bolívares o 1,18 dólares por 1.126 megabytes, 1.000 minutos a cualquier operadora y 1.000 mensajes de texto.

Finalmente, la recarga mínima para un cliente prepago, desde cualquier entidad bancaria, es de 30 bolívares o 1,23 dólares, mientras que la máxima se ubicó en 2.000 bolívares o 82,24 dólares.

