Alcaldía continúa Programa de reordenamiento y recuperación en las calles Chimborazo y Monagas

En el marco de las acciones encaminadas hacia la transformación y embellecimiento del municipio Maturín, el Ayuntamiento capitalino continúa con el Programa de Reordenamiento y Recuperación de los Espacios Públicos.

En ese sentido, este miércoles 25 de enero, al menos 30 fiscales del Servicio Autónomo de Abastecimiento y Mercados (Serviamer) se desplegaron en las calles Chimborazo y Monagas brindando las orientaciones necesarias a quienes expenden alimentos para despejar estas concurridas calles del casco central.

De igual modo lo hicieron en las avenidas Miranda, Juncal y Bolívar, con los vendedores de mercancía seca.

Estas acciones, más allá del reordenamiento, buscan también resguardar la vida de todas las personas que transitan por el lugar y de quienes tienen establecimientos comerciales.

En ese sentido, cabe destacar el siniestro registrado el pasado martes 24, en el que dos personas que vendían comida rápida en la calle Monagas resultaran severamente lesionadas por quemaduras.

A propósito de lo anterior, la señora Maritza Márquez, trabajadora informal con más de 30 años, manifestó estar de acuerdo con la ejecución de estas acciones porque «Si esa bombona explota, hubiese sido una tragedia».

Por otra parte, Maigualida Gil, quien aseguró tenía dos meses sin visitar el centro, dijo sentirse complacida con el orden y la limpieza que observó.

«Estoy contentísima porque pude caminar con tranquilidad. Me siento divinamente en las calles de Maturín, hace dos meses que no venía y me encuentro con un panorama muy agradable porque puedo hacer uso de las aceras», dijo Gil.

En el despliegue también participaron los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía Municipal de Maturín (Polimaturín).

La calle Chimborazo luce más despejada con la desincorporación de 6 puestos de ventas de alimentos.

Los fiscales del Servicio Autónomo de Abastecimiento y Mercados y los cuerpos de seguridad participaron en el despliegue especial de reordenamiento.

