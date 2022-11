Venezolana resulta electa legisladora en Florida

La joven Carolina Amesty se convirtió en la primera venezolana en llegar a la Cámara de Representantes después de resultar electa este martes 8 de noviembre como legisladora estadal de Florida por el Distrito 45 en representación del Partido Republicano.

La estadounidense descendiente de venezolanos se impuso con 53,3% de los votos sobre el candidato demócrata Allie Braswell, quien obtuvo 46,7% de los sufragios.

“Como estadounidense con ascendencia venezolana, Carolina conoce muy bien las consecuencias del socialismo. Carolina será una voz fuerte para sus libertades y derechos. Trabajará incansablemente con el gobernador Ron DeSantis para reducir los impuestos, mejorar la atención médica y proteger nuestra industria turística”, cita la página web oficial de Amesty.

Venezolana aliada de los latinos

La recién electa legisladora egresó de la Universidad de Florida Central, donde cursó Ciencias Políticas. Siguió sus estudios de posgrado en Relaciones Internacionales.

En declaraciones ofrecidas a Univisión, la joven afirmó que será una “aliada” de los latinos y de cada una de las comunidades del Distrito 45 de la Cámara de Representantes de Florida. “Hago un llamado de unidad y bienestar. Juntos vamos a lograrlo”, indicó.

El periodista José Rafael Mata aseguró que Amesty es “una caraqueña de La Candelaria”.

Durante su campaña por el escaño de Florida, Carolina Amesty indicó que se postuló «como representante estatal porque nuestra nación está en crisis. No. No hay enemigos en nuestra puerta. No hay tanques rodando por nuestro paisaje como vemos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero nuestra nación se dirige rápidamente hacia el fracaso económico y una crisis de seguridad nacional».

Amesty explicó que «como estadounidense con ascendencia venezolana, conozco muy bien las consecuencias de abrazar el socialismo, y quiero trabajar con el gobernador DeSantis para defender a nuestro estado de la agenda que nos impone a diario el establecimiento en Washington».

