Intensifican remolques de vehículos en corredores viales de Maturín

Desde el pasado mes de septiembre fueron reactivados los corredores viales de la ciudad de Maturín, con el propósito de agilizar la movilización de vehículos, así como incentivar y mejorar el uso de las paradas legales, esto último respecto a las unidades de transporte público.

Sin embargo, son muchos los conductores de vehículos particulares que aún no respetan estas normativas, razón por la que la policía de tránsito terrestre se encuentra activa a lo largo y ancho de las avenidas Bolívar, Miranda, de la ciudad capital, supervisando y haciendo cumplir las leyes y normativas al respecto, por lo que en las últimas semanas se han intensificado los remolques de carros por incumplimiento de las mismas.

38 dólares de multa por remolque

Se recuerda que los vehículos que se encuentren estacionados en las áreas destinadas a los corredores viales serán llevan al estacionamiento de tránsito para que sean retirados allí por su respectivo dueño, tras la cancelación de la respectiva multa, equivalente a 38$.

Como es conocido, los comerciantes del casco central no han visto con buenos ojos la colocación de corredores viales en estas vías principales, sin embargo, los usuarios alegan que la eliminación de estas paradas para los vehículos particulares ayudan a que se visibilicen los comercios, así como también mejora la visibilidad de las paradas.

«Está bien que los quiten porque ellos (los conductores) se estacionan donde mejor les parezca y a veces uno está allí parando un autobús o el carrito y no se paran porque no encuentran donde estacionar, y si no, uno tiene que andar corriendo hasta donde el bus se pueda parar», dijo Eliana Márquez, quien transitaba la avenida en ese momento.

La medida visibiliza las paradas dicen los transeúntes

