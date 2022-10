Para pintar la casa hay que gastar más de 70$

Se acerca la temporada navideña, en la que muchos para esta fechas anteriormente se disponían a elegir la pintura para su hogar, pero este año, para algunos ni con las utilidades, que se pagarán por parte, alcanzará para esta tradición familiar, debido al alto costo de los materiales, dada la inflación que sufre el país.

Durante el recorrido hecho por el equipo de La Verdad de Monagas, se pudo conocer, que en una de las tiendas, un galón se ubica entre 13, 15 y 25$, dependiendo la marca; mientras que el cuñete de 4 galones, cuesta 58$ el color blanco y el de 5 galones está en 72$, de marca reconocida.

Los precios dependen de la marca y la comercializadora

En otra comercializadora de pinturas, la de marca de 4 galones de caucho, cuesta 36$ y la de un galón está en 10$, la pintura de aceite tiene un precio de 31 dólares. La pintura clase C, varía entre 18 y 30$. El comerciante aseveró que las ventas se mantienen, esperan que incrementen una vez que cancelen las utilidades.

En un tercer negocio de venta de materiales de pintura y otros de ferretería, la vendedora, destacó que tienen diferentes precios, por ejemplo, un galón cuesta entre 10 y 24 dólares, dependiendo la marca; las de cuñete se encuentran entre 48 y 59$ dólares, las sintéticas y de marca reconocidas oscilan entre 41 y 52 dólares el cuñete de 4 galones; hay marcas que cuestan 45$; 70 dólares; 13$, el cuarto de galón, igual la pintura para fondo y 28 dólares el galón. En todas se encuentran diversos colores de acuerdo a la paleta que elija el comprador.

Los precios de pintura han incrementado de forma desproporcionada los dos últimos años

Incremento asombroso

José Zamora, quien se encontraba en uno de los establecimientos visitados manifestó su asombro por el incremento desproporcionado que han sufrido estos materiales en los dos últimos años.

«Yo pensaba comprar de dos galones, aunque fuese para el frente, pero los precios están por las nubes, estoy mirando en varias partes para sacar bien el presupuesto, pero hay muchas marcas de pintura que no conozco y no se ven muy buenas, el año pasado tampoco pude comprar porque lo que uno gana no da».

Otro de los clientes, que no quiso ser identificado indicó: «De la manera en la que el Gobierno anunció el pago de los aguinaldos, no será posible hacer mucho, yo quiero pintar aunque sea el frente porque es lo que más se daña por el sol y la lluvia pero ando viendo primero los precios a ver si me alcanza».

José Zamora destacó que al cobrar utilidades por parte no le será posible pintar su hogar

Lea también:

Filtraciones del Caño Orinoco deterioran parte de la vía en sector Las Avenidas