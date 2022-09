¡Se armó la tramoya! Diosa Canales le dijo de todo a Juliet Lima

Una vez más la vedette Diosa Canales, vuelve a hacer de las suyas en las redes sociales y en está oportunidad no dejó pasar el comentario de la actriz Juliet Lima quien hace unos días publicó en su cuenta de instagram lo siguiente: “Si usted es pobre, pero trabajador, usted a mí me representa como venezolana. Si usted es rico, pero usted es decente y trabajador, entonces usted me representa como venezolana. Pero no puedo confundir ser pobre con ser marginal. Si usted es marginal a mí no me representa”.

Ante esta opinión muy personal de Lima, la vedette señaló en un video publicado en TikTok, lo siguiente: “Vamos a hacerlo con clase: Juliet eres una ridícula”.

Y es que al parecer, Diosa ha asumido que Lima se había referido a Yoaibimar “Marginal”, una joven venezolana que llegó a Estados Unidos luego de cruzar el Darién con su hijo minusválido. Dicha madre se viralizó en TikTok por grabar un clip en el que dijo: “La marginal en Nueva York”.

Sin embargo, cabe destacar que Juliet Lima nunca mencionó el nombre de Yoaibimar, pero, lo que ratifico el comentario de Diosa Canales, es que muchos internautas afirmaron que lo había dicho por la joven, quien ya cuenta con más de 142 mil seguidores en Instagram.

Diosa ya había atacado a Lima en sus historias de Instagram escribiendo lo siguiente: “Quien te dijo a ti que ella necesitaba que tú la subas a tus redes sociales, si a ti nadie te conoce, y que la única manera que medio suenes es hablando de la gente, busca sonido ridícula… Ella tiene lo que tú careces, es real, y no usa máscara como tú… No te representas ni tú misma jajaja”.

Pese a todos estos insultos Lima, se mantenido bajo perfil, sin hacer ningún comentario, para no armar controversia.

Hija de Juliet Lima defendió a su mamá de la controversial Diosa Canales

Ante el silencio de Juliet Lima, su hija Antonella Montenegro Lima, mejor conocida como Anthy, de 18 años de edad, le respondió a Diosa Canales.

La joven escribió lo siguiente:

«Viven de su vulgaridad. Más bien me impresionaría que una persona como mi mamá te representara. No se si es por los valores con los que fui criada o que, pero a mi me representa más una mujer trabajadora, educada, humilde y noble, que una mujer que se la pasa desnuda en redes sociales y es reconocida por caerle a golpes a las mujeres en los baños», dijo Anthy.

Como recordatorio, Anthy señaló que Diosa fue marginal al golpear hace años a la animadora venezolana Osmariel Villalobos en el baño de un gimnasio en Caracas.

