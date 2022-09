Actor monaguense Alejandro Chabán revela su pareja en redes sociales

El actor y presentador monaguense Alejandro Chabán compartió en su red social Instagram una imagen en compañía de un hombre, que se presume, sea sus actual pareja.

«Con nadie más deseo navegar por el mundo», escribió el venezolano dueño de la marca Yes You Can.

En la imagen, Alejandro Chabán posa junto a quien posiblemente sea su novio en la playa. El hombre, de acuerdo a la etiqueta incluida por el conductor, es el agente inmobiliario Alejandro Jiménez.

La publicación generó muchos mensajes de felicidad y de alegría entre sus seguidores, quienes consideran que con esto Chabán ya ha salido oficialmente del closet y muestra su amor sin tapujos.

El actor lleva más de 20 años radicado en Estados Unidos, destacando por ser uno de los jóvenes latinos con gran proyección internacional con su marca de nutrición Yes You Can y su trabajo en la televisión hispana.

Alejandro Chabán actor monaguense

