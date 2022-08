¡Dura crítica! Esto dijo Oswaldo Guillén sobre la Federación Venezolana de Béisbol

Oswaldo Guillén criticó al gerente general Luis Blasini, quién está al frente de la Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL). Las criticas fueron por el ciclo de entrevistas para elegir al manager de la selección criolla en el Clásico Mundial de Béisbol.

Blasini fue entrevistado por el programa «El Infield» de Unión Radio, donde dijo la razón por la que Guillén no fue entrevistado.

El gerente de FEVEBEISBOL explicó que el objetivo era elegir a un estratega que estuviera en un equipo de Grandes Ligas como mínimo. En respuesta a esa, Guillén apuntó que «Gracias a Dios de la entrevista no se come. Espero que no le juegues sucio a Omar y a Venezuela como lo hiciste conmigo. No soy perfecto pero Judas jamás», escribió a través de su cuenta oficial en Twitter.

Oswaldo Guillén estuvo en medio de rumores antes de la elección de Omar López como timonel de la selección. El único manager venezolano campeón de la Serie Mundial, explicó también que quiere respeto a su carrera en Las Mayores.

«Adoro a Omar Lopez es mi pana, estaré ligando por el y los peloteros. Blasini no tenía que hablar de mí. Estoy cansado que crean que me pueden tratar como quieran y no respeten mi carrera en MLB», manifestó Guillen.

Gracias a dios de la entrevista no se come. Espero que no le juegues sucio a Omar y a Venezuela como lo hiciste conmigo. No soy perfecto pero judas jamás. pic.twitter.com/waCsf36Hop — Ozzie Guillen (@OzzieGuillen) August 23, 2022

No quiero que la prensa y medios y fanaticada tomen esto por donde no es. Adoro a Omar Lopez es mi pana y estaré ligando por el y los peloteros. Blansini no tenía que Hablar de mí no nombrarme. Estoy cansado que crean me pueden tratar como quieran y no respeten me carrera en mlb. — Ozzie Guillen (@OzzieGuillen) August 23, 2022

Lea también:

Casemiro fue presentado oficialmente como jugador del Manchester United