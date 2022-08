Horóscopo del 17 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 17 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Los regalos son una bonita sorpresa para la persona amada. Sin embargo, los hechos y muestras de cariño valen mucho más que un objeto ya que es lo que dictará el rumbo de la relación, por lo que no debes de depender de lo material para tener una conexión estable. Te preguntas cómo hacer que el dinero te rinda más. La respuesta es sencilla, pero requiere de gran disciplina: prioriza gastos.

TAURO

De acuerdo con Mhoni Vidente, las llaves de la vida están hechas de amor. Las puertas que conseguimos abrir en todas las esferas tienen que ver con el amor. En el trabajo, en lo social, con los amigos. Por otra parte, vas a tener varios rivales en tu trabajo pero no debes tomarlo a mal pues será una competencia sana que te ayudará a crecer profesionalmente. No te ha sido fácil encontrar a las personas transparentes y honestas que ahora te rodean.

GÉMINIS

Las peleas son indispensables para que la relación se fortalezca, sin embargo cada discusión que tienes con tu pareja te hace pensar que la conexión se está perdiendo y no es así, por lo que debes saber manejar la situación y dejar fluir las palabras. En tanto, Mhoni Vidente asegura que las heridas sanan, aunque toma tiempo. Las económicas llegan a un fin y se curan, siempre que mantengas la disciplina y la mesura.Es mejor olvidarse de esas personas a las que les gusta dirigir tu vida.

CÁNCER

Para que una relación madure y prospere es importante tomar decisiones pasándolas antes y no a través de impulsos pues esto es lo que provoca malos entendidos y sobre todo que puedas herir a la otra persona, es por eso que se dice que la memoria es el lenguaje del amor. La música puede ayudarte a reconectar con tu entorno. Te sientes aislado, sin una guía para encontrar a voluntades como la tuya, que te permitan volver a confiar en los demás y a disfrutar de la vida.

LEO

Hoy es un buen día para que tu pareja y tú recuerden todas las canciones que un día se dedicaron y así recordar todos los buenos y malos momentos que pasaron juntos, esto les ayudará a fortalecer el lazo que los mantiene unidos, además de ser una idea original para parar un rato íntimo. Tu toque es lo que realmente cuenta, y es justamente lo que tu trabajo, los servicios que ofrecen, los productos que creas no pueden perder.

VIRGO

Los problemas económicos estarán a la orden del día, esto provocará que tu pareja y tú tengan varios roces, sin embargo deben sentarse a hablar las cosas y encontrar una solución. Un buen líder no confunde los gritos con las órdenes, ni el maltrato con la disciplina. No puedes seguir tirando de esta rama, pues está a punto de quebrarse. Para mejorar el estado de tus vías respiratorias coloca sacos de hojas y flores aromáticas bajo tu almohada.

LIBRA

Para que una relación perdure es necesario disfrutar el momento y el presente, por lo que no deberás de pensar en lo que ya pasó o lo que pueda pasar, pues esa ansiedad sólo provocará malos entendidos y que la conexión se vaya en picada. El trabajo no puede esperar, pues es necesario que los esfuerzos se redoblan. Tu cuerpo es una maquinaria perfecta, cuyo funcionamiento no siempre comprendes.

ESCORPIO

Es importante que sepas que el pasado sirve para aprender de el, muchas personas se irán de tu vida y eso tiene un propósito el cual debes aprovecharlo para ser una mejor persona día con día, por lo que no debes de guardar rencor sobre dichas situaciones. Hoy tienes frente a ti una dura disputa, en la que debes intentar una aproximación diferente a las que sueles usar. Tienes de moderar tu consumo de carne. No se trata de volverte vegetariano, sino de conservar tu mejor salud.

SAGITARIO

Mhoni Vidente señala que la suerte de parte de tu pareja en este día. No temas por lo que pueda venir ni por lo que ha pasado, pues esos trances no van a hacer mella en la solidez de lo que tu pareja y tú han cultivado.Es un buen ejercicio, para tu mente y para tu cuerpo, que medites, y que lo hagas bajo una buena guía. Necesitas cavar dentro de ti mismo para hallar paz.

CAPRICORNIO

Estás gozando de mucho amor en estos días y esto se debe a que entregas todo sin esperar algo a cambio, lo que quiere decir que estás disfrutando cada momento sin pensar en el mañana, debes seguir con esa actitud para seguir prosperando. Hay que saber esperar a que la siembre rinda, que los frutos maduren y sea el momento de recoger la cosecha.Este es un buen día para practicar la sordera, y prestar oídos sordos a esas voces llenas de negatividad que insisten es demeritar tu esfuerzo y tus logros.

ACUARIO

Debes crear un espacio más íntimo con tu pareja, pues han estado muy dispersos o en otras cuestiones que se están olvidando de la conexión que tienen. Estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a doblar tu brazo en una disputa sin importancia. La otra parte, lo sabes, tiene toda la intención de reconciliarse, a pesar de tu resistencia.Tienes que evitar el desvelo, pues para un signo tan mesurado como el tuyo la falta de descanso puede ser muy nociva.

PISCIS

Hay algunas cosas que no puedes compartir con tu pareja, ya que ambos deben tener su espacio para cada uno, por lo que no debes enojarte si tu pareja se quiere guardar cosas, pues están invadiendo su espacio personal. Siempre habrá una pérdida, que puede o no reflejarse en el balance final, pero va a estar ahí. Mejor es que te hagas a la idea, y no te obsesiones con recuperarla. Si no te gusta lo que el espejo te devuelve, debes lamentarte menos y hacer más. Es una regla muy sencilla: preocuparse no suma, ocuparse sí.

