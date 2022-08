Ernesto Luna hace realidad sueño de niño futbolista

Para quienes estuvieron presentes en la transmisión del segundo programa multimedia del gobernador Ernesto Luna, ocultar las lágrimas fue una tarea difícil, toda vez que escucharon la conmovedora historia de Luis Enrique Rendón Sánchez.

En un video proyectado durante el espacio multiplataforma “Conectados con Ernesto”, celebrado en la cancha techada Celis “Martillo” Díaz, del sector Las Brisas en Maturín, este jovencito de 14 años, escribió una carta al mandatario regional en la que le solicitó un apoyo genuino para cristalizar su gran sueño de ser un futbolista profesional.

“Le escribí sentimentalmente y con todo el corazón a nuestro Gobernador. Pensé en un principio que no sería posible obtener solución, porque yo había escuchado que los políticos normalmente no leen cartas, y mucho menos dan respuesta, pero él fue diferente y me respondió”, dijo.

El muchacho futbolista, que vive junto a su progenitora, Luisa Sánchez, en el conjunto residencial “La Gran Victoria”, relató que decidió llevar la carta que escribió al Gobernador en el primer “Conectados con Ernesto”, difundido desde el sector 3 de Los Guaritos, lugar en el que vive la abuela del deportista.

Dotación deportiva

Rendón, quien además es un destacado estudiante del tercer año del liceo “Félix Armando Núñez Beaperthuy”, agradeció al jefe del Ejecutivo regional y a su equipo de trabajo, por la entrega del uniforme, zapatos tipo tacos y la asignación de una beca.

Asimismo, significó la entrega de balones a la academia “Fariñas”, en la que entrena junto a más de 70 chicos de las diferentes categorías de fútbol desde los 7 a los 17 años de edad.

Respuesta gubernamental

El gobernador Ernesto Luna, conmovido por la inocencia de Rendón, quien no dudó en abrazarlo entre sollozos, comentó que recibió la carta de manos de Laurimer Carrillo, quien forma parte de su equipo en materia social; y de forma inmediata giró instrucciones para asistir el petitorio del niño.

“Le di orientaciones a Laurimer para que, personalmente, le entregara a Luis Enrique los implementos deportivos, y le diera la buena noticia de la asignación de una beca para que pueda cubrir sus gastos de estudio y del fútbol. Él me dijo en su carta que su mamá no tenía el dinero para cubrir los gastos de su sueño y así le di respuesta total”, precisó.

En un abrazo fraternal se saludan el gobernador Ernesto Luna y el futbolista Luis Enrique Rendón Sánchez.

Laurimer Carrillo, del equipo social de la Gobernación de Monagas, entrega tacos deportivos al joven Luis Enrique Rendón Sánchez.

Luis Enrique Rendón Sánchez es becado por la Gobernación de Monagas

Jugadores del club futbolista “Fariña” reciben balones donados por el gobernador Ernesto Luna.

