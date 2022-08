¡Inesperado! Mariángel Ruiz reveló los planes que tiene junto a Carlos Felipe Álvarez

La animadora y exreina de belleza Mariángel Ruiz, dejó a todos sus seguidores sorprendido tras haberse casado por civil con el actor Carlos Felipe Álvarez, pero más sorprendidos y emocionados han quedado trás escuchar las confesiones de cuales son sus planes junto a su ahora, esposo.

La criolla expresó sentirse en su mejor momento y estar muy enamorada, por lo cual la idea de ser madre es parte de sus planes inmediatos.

“Es importante en una relación preguntarte si quieres casarte o no casarte, tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos”, dijo Ruiz en una entrevista con la presentadora Viviana Gibelli.

Mariángel Ruiz ilusionada con la posibilidad de poder ser madre una vez más

Gibelli le preguntó si el tema de los hijos estuvo sobre la mesa con Carlos Felipe cuando decidieron comenzar su relación. A lo que ella respondió: “Sí, sí estuvo (…) De (parte de) él” y, aclaró que Álvarez “no tiene hijos”.

Ante esta pregunta Ruiz contestó: “A mí me hubiese gustado tener más hijos Viviana, porque Victoria (su hija) tiene hermanitas pero por parte de su papá, pero a mí me hubiese gustado, digo me hubiese, o sea antes yo decía quiero tener más hijos y lo tenía como meta y eso se me quitó de la cabeza, se me había quitado la ilusión, pero ahora otra vez la tengo”.

Con esta respuesta dejó claro que sí quiere ser mamá y añadió: “Me tengo que apurar, eso sí, porque ya tengo 42 (años)… A mí me gustaría pronto, no esperar mucho, me encantaría, sí me gustaría”.

Mariángel Ruiz, se casó el pasado 29 de julio.

Mariángel Victoria Álvarez es la única hija de la animadora.

Lea también:

Piden a Maite Delgado para el Miss Venezuela 2022