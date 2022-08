La venezolana, Gaby Espino podría regresar con su ex pareja por intereses monetario.

Gaby Espino podría volver con su ex por dinero

El presentador argentino Javier Ceriani dijo en el programa Chisme No Like que la actriz venezolana Gaby Espino consideraría la idea volver con su ex, Miguel Mawad.

Gaby Espino

Asimismo, aseguró que Espino podría retomar su relación sentimental con Mawad, a pesar de que le fue infiel con su ex, la modelo venezolana Aleska Génesis.

«Gaby Espino quiere volver con Miguel Mawad, el millonario que dicen que tiene muchísimo dinero de Venezuela. Imagínense de quién es esa plata. (…) Una infidelidad se perdona, mientras halla cuenta bancaria que aguante», dijo Ceriani.

Desde hace meses supuestamente se acabó el amor entre la actriz y el empresario. Desde entonces, comenzaron los rumores de que el criollo habría vuelto con su expareja, la modelo Aleska Génesis, quien también acabó su relación con Nicky Jam.

La actriz venezolana Gaby Espino.

Al parecer todo queda entre paisanos, después de meses de relación con Espino, Miguel Mawad dizque se reencontró con Aleska, en el desfile de moda de Bárbara Castellanos, su hermana Aleska también desfiló, y el hombre no se perdió la ocasión para verla en primera fila.

