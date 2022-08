Karol G se sinceró sobre la condición médica que padece

La cantante Karol G en varias ocasiones, ha demostrado estar orgullosa de su cuerpo, por lo que no teme a lucirlo en bikini.

Sin embargo, durante el confinamiento por la Covid-19, la colombiana sufrió una crisis que la hizo aumentar de masa muscular, superando los 76 kilos.

Karol G.

Por tal razón se sinceró y, reveló que padece de una condición médica que le provoca saturación de insulina con una gran facilidad, por la que debe cuidar su alimentación.

«Yo me engordo respirando», compartió Karol mediante una entrevista para MoluscoTV. Por otro lado, también expresó que, al principio este tipo de comentarios le causaban risa, pero las inseguridades se desataron cuando tuvo que volver a pisar un escenario, para recibir un premio de las manos de su ídolo, Ivy Queen.

Luego de su participación en dicho evento, Karol G comenzó a leer las críticas y chistes crueles que, los internautas le dejaban en las redes sociales, por su aspecto físico, situación que le afectó emocionalmente.

«Esto es real y me lo merezco. Me lo he trabajado muy duro, porque me dije que en la vida, me iba a permitir volver a sentirme como me sentía ese día» comentó la intérprete de Provenza.

«Me di cuenta de que lo que yo tenía era un problema de salud. Tenía la insulina completamente elevada y, tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada», expresó la también compositora en MezcalTV, en 2018.

La cantante colombiana, Karol G.

Tras cambiar su estilo de vida, la artista actualmente posee unas cuervas de las que se siente satisfecha y, aunque en ocasiones quiere comerse un rico postre, ella ha decidido mantener su disciplina, así lo reveló hace unos meses.

«Me iba a comer ese postre pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir», dijo la reguetonera en las plataformas sociales.

