¡Siguen los rumores! Aseguran que Chyno Miranda esta internado en centro de rehabilitación psiquiátrica

Continúan los rumores sobre el verdadero estado de salud del cantante venezolano, Chyno Miranda que ahora aseguran estar internado en un centro de rehabilitación psiquiátrica y drogas.

El periodista argentino, Javier Ceriani, del programa de No Like, quien ha comentado sin tener nada confirmado, que Miranda se encuentra en este centro y además resguardado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

«Chyno Miranda está en la clínica de rehabilitación de drogas Tía Panchita… Enfermedades psiquiátricas y drogas pesadas» señaló Ceriani.

El presentador continuó diciendo que la su equipo de investigación logró llegar hasta la clínica donde supuestamente se encuentra internado el cantante. Ceriani también aseguró que que en el mismo centro se encuentra un sobrino de la primera dama Cilia Flores, todo esto, sin presentar pruebas concretas.

Este mismo periodista en los últimos meses ha dado de que hablar por sus comentarios sobre el estado de salud del artista, asegurando situaciones entorno al cantante. Anteriormente, había dicho que una prima de Miranda lo tendría secuestrado en su propia casa y además aprovechándose del dinero del artista. Sin embargo, esto no tuvo periodicidad por no existir pruebas del caso, ni denuncias.

Chyno Miranda

Chyno Miranda: Chisme No Like

Seguido de esto, se mostró un vídeo dónde un comunicador del equipo de Chisme No Like grabó dentro de dicha clínica para indagar más sobre la situación del cantante. Sin embargo, un miembro de la clínica indicó que no se debe revelar la identidad de sus pacientes debido a que entre éstos hay personas muy importantes y reconocidas.

Se indicó que a cada paciente se les prohíbe el uso de celular y se les quita algunas de sus pertenencias, además, cuentan con una alta seguridad en el lugar. Por otra parte, Ceriani resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro está costeando todos los tratamientos del cantante, por lo que no tendría ninguna necesidad de pedir dinero por medio de eventos benéficos como el concierto que se estará realizando en Miami.

A pesar de todo esto, es importante mencionar que Tía Panchita es la única clínica de rehabilitación privada del país, pues no le pertenece al gobierno. Hasta el momento, ninguno de los allegados al cantante se han pronunciado para aclarar estas nuevas declaraciones que se hicieron en el programa transmitido por YouTube.

