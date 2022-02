Psuv se deslinda de actos ilícitos de sus militantes y pide justicia

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la tolda roja se desvincula de todos aquellos dirigentes políticos que hagan uso de su cargo para cometer actividades ilícitas que están penalizadas por la ley.

Las declaraciones se ofrecieron a propósito de la supuesta implicación de varios militantes en contrabando y narcotráfico, por lo cual resaltó que «se investigará a fondo».

«Como organización política condenamos la actuación de estas personas. Condenamos que alguien pueda tener planes de usar la estructura política o de gobierno para hechos delictivos, nos deslindamos total y absolutamente de estas conductas. Pedimos a la justicia que actúe lo más pronto posible».

«El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana y total de cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios. Más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada. El PSUV se declara total y absolutamente intolerante con hechos de corrupción y delictivos en filas de estas personas que fueron electas con el voto de nuestra gente, quedan expulsado automáticamente de cualquier militancia en nuestro partido; y que la justicia se imponga. No puede haber impunidad y en estos casos, no puede haber que no se haga la justicia necesaria», aseveró.