Cosme Arzolay: Este viernes estarán activas siete bombas de la planta del Bajo Guarapiche

El gobernador (E) de Monagas, Cosme Arzolay quien estuvo como invitado al programa Objetivo 21-N a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión rumbo a las megaelecciones 2021 conducido por Estrella Velandia informó que con el propósito de dar respuesta a la población monaguense este viernes activarán siete bombas de la planta del Bajo Guarapiche para que el agua llegue a todo el casco central.

Arzolay destacó que hasta los momentos estaban funcionando cinco bombas por lo que sumaran dos para que el agua llegue con más fuerza a los sectores del centro de la ciudad.

En cuanto al tema del suministro de gas explicó que debido a que la flota de camiones estaba afectada no se realizaba una distribución adecuada, por lo cual fue positivo que se haya recuperado el parque automotor, asimismo detectaron mafias en el interior y exterior del país, todo generado en un proceso de organización que rindió frutos en beneficio de la población, así como la dignificación de los empleados y el restablecimiento de la planta en Sotillo.

«La planta móvil ha venido a subsanar el servicio, había una deuda con personas que tenían años sin tener el gas en sus hogares, hay bombas de las grandes que vamos a empezar a llenar, todo es parte del fortalecimiento», precisó.

Arzolay afirmó que suministro de combustible ha progresado

De igual manera habló sobre el combustible indicando que ha venido progresando poco a poco resaltando que ya las estaciones cuentan incluso con gasoil.

«Me reuní con la gente de Pdvsa y con la directiva nacional porque entendemos que parte de las respuestas esta en la recuperación de la producción petrolera, dentro de las debilidades se observó que no había producción de barriles diarios, el otro limitante era que como no era alta la volumetría no se podía bombear por el poliducto obligando a buscar el combustible por cisternas que no teníamos, fue activado otra vez», puntualizó.

En materia política detalló que las elecciones son parte de la paz democrática y que con ella vendrá el refortalecimiento de la recuperación económica que ya viene dándose, aseverando que es un ejercicio de demostración democrática del pueblo.

«Algunos factores políticos abandonaron el escenario democrático en el 2015 y han vuelto a agarrar la línea poniendo en evidencia que es la mejor vía, hay un porcentaje del electorado que tiene un voto indeciso, existe la emergencia de una diversidad de liderazgo la gente quiere nuevo líderes», enfatizó.

El gobernador resaltó que el cara a cara de las campañas requiere de mucho tiempo que a veces el candidato no tiene y eso es válido para todos.

«El contacto directo con los habitantes es una estrategia que le gusta al pueblo porque son escuchados, a mi criterio personal yo prefiero que vean mis acciones más que mi cara son conceptos que cada quien diseña para captar votos y se respetan», indicó.

Arzolay detalló «no se puede captar el voto de las personas sobre elementos falsos el discurso del candidato Piero Maroum parece que todavía estuviera en las guarimbas del 2017, se le ve la carga de agresividad y ese discurso va dirigido a un segmento de la población de la que él viene y existe otro que está en búsqueda de la paz que el no trasmite».

