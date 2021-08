Vecinos de Alberto Ravell agonizan por la escasez del agua

Vecinos del sector Alberto Ravell, ubicado en la parroquia San Simón de la ciudad de Maturín, llevan más de 10 años sufriendo la escasez del agua por las tuberías, pues tienen que madrugar para poder llenar sus tobos con el recurso hídrico cargando desde tomas improvisadas.

Esta situación viene afectando a más de 1.200 familias, que deben ingeniárselas para tener el agua en sus viviendas, o quizás para pagar a camiones cisternas, que cobran en dólares, para que les llenen un tanque.

“Vemos como una injusticia que desde hace más de 10 años, nosotros estemos pasando por esta situación y las autoridades no se aboquen a solucionar esta falla, será que no estamos dentro de sus responsabilidades?, porque hemos hecho llamados a la directiva de Aguas de Monagas, y no nos han tomado en cuenta”, expresó la vecina Miriam Rodríguez.