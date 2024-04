Profeta David Owuor llegó a Monagas con el poder de la fe para sanar

El jueves 25 de abril, la Iglesia Cristiana Evangélica en Monagas se llenó de júbilo tras el arribo a Maturín del profeta David Owuor, proveniente de Kenia, quien incluyó al corazón oriental en su gira por Venezuela y en su cruzada de sanidad internacional.

El secretario de Gestión Pública, Cosme Arzolay, le dio la más cálida bienvenida al líder religioso en nombre del gobernador Ernesto Luna. Lo acompañaron Danielys León, secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, y demás autoridades regionales y municipales que honraron la presencia del predicador.

Representantes de diversas iglesias de Maturín se concentraron en el Aeropuerto Internacional «José Tadeo Monagas» para escuchar las primeras palabras del «Profeta de Kenia», quien pisó suelo monaguense previo al «Gran Mega Servicio de Sanidad» que ofrecerá este sábado a las 3 de la tarde en la Concha Acústica del Polideportivo.

«El Señor me envía a las diferentes naciones a llevar un mensaje de gracia y avivamiento y en esta oportunidad le corresponde a Venezuela. Agradezco todas las muestras de afecto, pero estoy consciente de que solo soy el esclavo del Señor, soy su servidor. Estoy en un viaje empujando una carretilla, construyendo el camino para mi Salvador. Que el Señor les bendiga», expresó Owuor tras recibir la orden Ciudad de Maturín en su primera clase, otorgada por el Concejo Municipal de la ciudad.

El profeta de la Iglesia Cristiana Evangélica comentó que su viaje a Venezuela no es casual, sino que obedece al deseo del Señor de mostrarle un tesoro escondido, que no es otro que el corazón de los venezolanos que en cada ciudad le han demostrado su nobleza.

«Vemos que Jesús tiene un lugar en los corazones de cada uno de sus líderes. Me siento privilegiado de que el Señor me haya enviado por segunda vez a Maturín. He venido a hablarles sobre la venida del Mesías y acerca de cómo debemos prepararnos con arrepentimiento y avivamiento para entrar al reino de los cielos», sostuvo.

Una y otra vez agradeció el emotivo recibimiento de las autoridades regionales y municipales, lo que a su juicio demuestra la seriedad con que se tratan en Monagas los asuntos de Cristo.

Además de la orden otorgada por el Gobierno municipal, Owuor recibió un chinchorro de Curagua por parte del Gobierno Regional y otros detalles típicos por parte de diputados y concejales, la alcaldía de Maturín, Mintur y Corpoturismo, además de reconocimientos de iglesias cristianas representadas por Carmen Elena Urrieta e Yraida «La Yaya» Arismendi.

David Owuor y los milagros de fe

El keniano invitó a todos los cristianos a la gran jornada de sanidad necesaria para empezar el camino de arrepentimiento y santidad, que aseguró conforman la única vía para la salvación.

El líder religioso rememoró que en el estado Bolívar -hace pocos días- las autoridades le pidieron que abriera los cielos en nombre del Señor para atraer la lluvia en dicha región que proporciona 94 por ciento de la energía eléctrica a Venezuela y, como obra del Señor, el agua cayó del cielo en San Félix y otras ciudades de la región de Guayana.

Eliezer Bonilla, miembro de la Comisión Nacional para el Arrepentimiento Santidad y Avivamiento en Venezuela (Conasav), capítulo Monagas, destacó que es una oportunidad maravillosa y bendita para los habitantes de Maturín la visita del líder religioso keniano, por cuanto ha sido gestor de 100 milagros comprobados durante su paso por Caracas, Puerto Ordaz, Cumaná, Barinas y Maracay desde el 2 de abril cuando inició la gira.

Autoridades regionales y municipales reciben al Profeta de Kenia, David Owuor, en el Aeropuerto Internacional de Maturín.

Cosme Arzolay estrecha lazos con el profeta David Owuor y le da la bienvenida en nombre del gobernador Ernesto Luna.

Presidenta del Concejo Municipal de Maturín, Emma Reyes, entrega Orden Ciudad de Maturí,n en su primera clase, al profeta David Owuor.

La comisión gubernamental escolta al profeta David Owuor a su salida del aeropuerto como muestra de honor y receptividad.

El recibimiento al profeta cristiano cierra con cultura y una alabanza al Rey de Reyes.

