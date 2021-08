Adriana Azzi: Horóscopo del 10 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 10 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signos del zodiaco

Aries

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 311

Hay una situación que no te parece justa. Verás a una persona conocida con mucho malestar. Controla los pensamientos. Debes aceptar las decisiones de otros. No discutas por otros. Cambio en los sentimientos por un amigo (a). Te alejas de alguien querido. Controla tus dudas por otros.

Trabajo: Mantén la esperanza en todo. Es el momento de dejar los malos pensamientos.

Salud: Mejorando.

Amor: Olvida el pasado. Que lo que es tuyo llega o se queda. Nuevas personas a tu lado.

Parejas: No sabes qué decisión tomar en la relación. No te hagas daño piensa bien las cosas.

Solteros: El amor es importante en todo. No te ates a nada ni nadie. Aleja los pensamientos negativos.

Mujer: Llego el momento de tomar una decisión en una relación. Te cuesta superar una muerte.

Hombre: Verás el camino con claridad en lo económico. Indecisiones por negocio. Fortalecimiento de energías.

Consejo: Ten pensamientos positivos.

Tauro

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 025

Te sientes fuerte y exitoso (a) en lo que estás haciendo. Coloca protección cerca de ti. Tendencias asumir problemas de otros. Se hace realidad un sueño. Mantén el equilibrio en lo que estás buscando o trabajando. Si algo se detiene ten calma que todo sigue. Avances. Alegrías.

Trabajo: Culminas algo en lo económico que te trae felicidad. Retiras documentos de una empresa en positivo.

Salud: Estrés.

Amor: Debes atender más tu relación con tu pareja. Es el momento de reconocer los errores.

Parejas: Para que tengas éxito aférrate a lo que quieres. Cuidado en lo que te opones a un cambio.

Solteros: Sal de los pensamientos negativos. Cambios. De lo malo aprende para que no vuelvas hacer.

Mujer: Lo que es tuyo nadie te lo quita. Verás a personas cerca de ti que no de fiar. Hecho curioso con una mujer embarazada.

Hombre: Debes hablar con tu pareja por un viaje. Te vas de un sitio para siempre.

Consejo: Valórate, quiérete.

Géminis

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 402

Te conectas con personas del extranjero con muchas bendiciones. Aléjate de personas cercanas problemáticas. Nuevas personas a tu lado. Grandes emociones. Mantente pendiente en tu entorno. La rueda de la fortuna a tu lado. Pon en práctica tu astucia. No dejes de hacer las cosas.

Trabajo: Ponle más atención a tu personal de trabajo. Tristeza por alguien que se va de tu lado en lo laboral.

Salud: Controlar los nervios.

Amor: Ten más confianza en ti. Seguirás solo (a) por tu actitud. Nueva evolución. Un nuevo amor.

Parejas: Deudas que tendrás que cancelar. Tomas medidas por la condición de un familiar.

Solteros: Compra de un terreno en sitio de agua. Buenas ideas por un negocio de compra y venta.

Mujer: Inicias algo con un equipo de baile. Nuevas ideas en tu camino. Cambio de vehículo.

Hombre: Llamada importante. Debes dejar un grupo de trabajo. Paseos a sitio verde.

Consejo: Vive la vida al máximo.

Cáncer

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 567

Mantén la lucha en tu trabajo. Te llega un pago pendiente. Mujer amiga que te ayuda en algo que quieres. Nuevos amores. Viaje de ida y vuelta. Nuevas aventuras. No permitas que nadie te manipule o diga que hacer. Asume los riesgos. Compra de ropa para niños. Emociones activadas. Se positivo.

Trabajo: Te sientes cansado (a) de hacer lo mismo. Nueva evolución. Un deseo que se hace realidad.

Salud: Asistir al médico.

Amor: Sensación de soledad. Una persona que te gusta y te agrada pero no sabes qué decirle.

Parejas: Tendrás que hacer un preparativo con algo de alimentos para algo especial.

Solteros: Ten fe en lo que haces. Pídele a san miguel para que te ayude. Nuevas pasiones y oportunidades.

Mujer: Compra de ropa para dormir. No hagas viajes de noche. Tristeza por alguien querido que se va de esta vida.

Hombre: Vencerás utiliza tu intuición. Reunión familiar por herencia. Recibes un dinero por trabajo.

Consejo: Aprende a ser feliz con lo que tienes en este momento.

Leo

Palabra clave: Coordenadas.

Número de suerte: 242

Secreto que sale a la luz. Estarás muy nervioso (a) en estos días. Mantén tu posición. Las cartas están echadas. Aprovecha las oportunidades que te da la vida. No sabes qué hacer con proposiciones que te hacen. Sientes que alguien te traiciona. Nuevas combinaciones. Preocupación.

Trabajo: Sal adelante no te quedes detenido (a). Nuevas promesas que no sabes si te cumplen.

Salud: Cambiar hábitos de alimentación.

Amor: Reconciliación en la familia que trae alegrías. Un nuevo amor. Controla la rivalidad.

Parejas: Nuevas historias. Sueños que se hacen realidad. Te comprometes con niños.

Solteros: No gastes de más o de lo que tienes en este momento. Regalo de prenda.

Mujer: Llamadas que recibes. Viajes que haces que no esperabas. Algo con una computadora.

Hombre: Se concreta un crédito o algo con un dinero. Viaje por carretera. Compras escolar.

Consejo: Los cambios los haces tú mismo.

Virgo

Palabra clave: Sentimientos.

Número de suerte: 617

Estas buscando que la suerte gire. No ves el momento de hacer un cambio en tu vida. Nuevas ideas. Debes organizarte para que llegue la prosperidad. Te pones en el mismo orden de otros. Estarás muy callado (a) en una reunión. Busca el equilibrio. Cuidado con terceros en tu relación.

Trabajo: Tendrás que trabajar días de descanso por algo que debes entregar. Amigo que te pide ayuda por un empleo.

Salud: Dormir más.

Amor: Deja el desespero lo que es tuyo llega o se queda. Olvida el pasado que no te deja evolucionar.

Parejas: Familia que se reencuentra o hay una alegría en la familia por nacimiento.

Solteros: Sales de viaje a una ciudad de sueños y de mucho amor te sentirás muy feliz. Compra de vivienda.

Mujer: Invitación inesperada de un amigo (a). Nuevos rumbos. Amigo del pasado que te busca.

Hombre: Visitas una iglesia. Algo con un matrimonio o bautizo. Algo con campanas o limpieza con ella. Mudanza.

Consejo: Convierte una situación negativa en positiva.

Libra

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 115

Estas pendientes de una situación con tu ex que te molesta. Ten calma haz ejercicios de respiración ya que necesitas de lo que te dan. Buscaras un cambio en una fecha de viaje. Cuidado con permitir cosas que no te conviene. No aceptes compromisos que no te gusta.

Trabajo: Se activa algo que quieres. Deja las dudas que todo se concreta. Nuevos inicios en lo laboral.

Salud: Tomar más líquido.

Amor: Cambios seguro que llega en la relación. Deja fluir las cosas. Logras un cambio positivo.

Parejas: Momentos difíciles por comentarios. Cambios. Mudanzas a sitio caliente. Nuevas relaciones.

Solteros: Felicidad éxito logros y bienestar que estabas buscando. Consigues lo que quieres.

Mujer: Decisión que debes suspender y pensar mejor las cosas. Alguien te limita cuidado.

Hombre: Reuniones con un grupo para solucionar un problema de tu sitio de trabajo.

Consejo: Ten una buena actitud.

Escorpio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 016

Haz las cosas a tiempo. Estás en el camino correcto de un negocio o un empleo. Verás la claridad después de la tormenta. Bendice tu día. Sale sol con mucha luz. No te sientas con miedo adelante enfrenta. La estrella te alumbra deja los miedos. Una nueva vida. La suerte de tu lado.

Trabajo: Canaliza lo que quieres en lo laboral. Resuelves un problema en tu oficina. Sales de la rutina.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Ten más paciencia con tu pareja. No dejes nada para después en lo amoroso. Algo que es tuyo llega.

Parejas: Visitas una iglesia en especial. Das un cambio con la persona que estas. Compra de ropa.

Solteros: Cambios en tu vida. Cambios en la rutina. Un nuevo reto en tu vida. Viajes de ida y vuelta.

Mujer: Cuidado con personas tramposas. Nuevos compañeros. No andes con personas que no conoces.

Hombre: Te cancelan un dinero pendiente. Te devuelven un favor que hiciste. Te sientes muy solo.

Consejo: La felicidad la inicias en tu presente.

Sagitario

Palabra clave: Madre.

Número de suerte: 405

Pon fuerza en tu entorno. Trabajas con un grupo de personas que no saben hacer las cosas y te molesta. Nuevos proyectos. La suerte de tu lado. Cuidado con las decisiones que tomas. Pendiente en tu entorno. Mujer y hombre que te apoyan en algo que quieres. Deja las dudas. Se positivo (a).

Trabajo: Verás a personas del pasado en tu sitio de trabajo. Controla tu mal carácter no te conviene.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Alegrías por alguien del pasado que llega a tu casa. Un nuevo renacer. Has ejercicios de respiración.

Parejas: Entregas una carpeta o documentos en una empresa. Pondrás en orden tu vida o lo que haces.

Solteros: Busca la estabilidad. No pierdas a un amigo por un chisme. Nuevos amigos.

Mujer: Se activa una energía de sentimientos en sitio frio. Quieres hacerte un cambio de look.

Hombre: Compañero de trabajo que dan un cambio y no será el mismo, pero eso pasas es por poco tiempo.

Consejo: Se optimista.

Capricornio

Palabra clave: Momento.

Número de suerte: 920

Muevas experiencias. Si quieres que algo cambie debes poner las cosas en su lugar. Deja las dudas. Evalúa lo que haces. Utiliza lo que sabes. Compra de ropa para la familia. Te conectas con personas muy positivas. Ventanas abiertas a nuevos sentimientos. Viaje que se hace realidad.

Trabajo: Recuerda ayudar a esa persona querida en lo económico o laboral. Asistes a una entrevista de trabajo en positivo.

Salud: Estrés cansancio.

Amor: Estarás con mucha fortaleza por un nuevo amor que llega a tu vida. Inicias un negocio con tu pareja.

Parejas: Alegrías bendiciones. Buena suerte. Nuevas opciones. Alegrías por un teléfono.

Solteros: Cambios. Firmas. No le digas no a personas nuevas. Viene algo que cambia tu vida.

Mujer: Debes tomar una decisión. Una nueva decisión personas que se aprovechan de ti.

Hombre: Nuevas emociones. Debes ahorrar. Compra de enseres para tu casa. Compra de ropa blanca.

Consejo: Ama la vida que tienes.

Acuario

Palabra clave: Vivir.

Número de suerte: 801

Un nuevo ciclo en tu vida. Claridad un nuevo camino. Piensa bien y con tranquilidad lo detenido no funciona. Debes sentirte seguro (a) de lo que vas hacer. Sé más positivo en lo profesional. Nuevas emociones. No aceptes maltratos de otros. Si alguien no te quiere aléjate. Asistes a una fiesta.

Trabajo: Logras una meta laboral en una empresa extranjera. Compañero que te envidia mucho.

Salud: Sin novedad.

Amor: Hazte un ritual de amor necesitas limpiarte. Controla el desespero por una persona. Nuevos contactos.

Parejas: Estarás en la búsqueda del descanso. No hagas lo que no quieres que te hagan. Harás una reservación de hotel.

Solteros: Algo con dinero que te llega no esperado y cancelas deudas. Ponte al día con todo.

Mujer: Ten cuidado puedes necesitar de amigos. Cambios en tu salud. Alguien del pasado que llega a tu casa.

Hombre: Debes solucionar deudas que te detienen el camino. Te dirán que si en algo económico. Ten confianza.

Consejo: Tú te conviertes en lo que piensas.

Piscis

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 910

El amor de tu vida a tu lado pero no tienes seguridad. Algo con animales en el agua. Aléjate de personas negativas. Nuevos sentimientos. Busca de renovar lo detenido. Se activa lo económico ya que trabajas duro con triunfos y logros. Ordena lo que hacen otros para ti. Firmas y logros.

Trabajo: Debes mejorar el trato con tus compañeros. Te ofrecen un nuevo cargo. Confía más en otros.

Salud: Hacer chequeo con ginecólogo o urólogo.

Amor: Te sientes solo (a). El amor de tu vida a tu lado y no lo ves. Únete más a esa persona especial.

Parejas: Salidas nocturnas con disfrute. Sentirás nostalgia por alguien que no está a tu lado.

Solteros: Trata de planificar todo lo que vas hacer. Alguien conocido te hace una invitación.

Mujer: Escucha música eso te da una buena energía. Hombre alto elegante que te enamora.

Hombre: Evita contacto con personas que no quieren tu bienestar. Terminas con un problema.

Consejo: La alegría vence el dolor.

