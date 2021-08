WhatsApp actualizó sus funciones: Ahora se enviaran fotos y videos que se autodestruyen

La aplicación de mensajería WhatsApp sigue actualizándose y brindando nuevas herramientas. Esta vez creó las fotos y los videos que se autodestruyen, es decir, que solo tienen la posibilidad de verse una vez.

¿Por qué esta nueva actualización? Para la red social no todas las fotos que compartimos tienen que quedar guardadas como un registro digital permanente. Incluso «el simple hecho de sacar una foto significa que se ocupará espacio en la galería para siempre», explica el blog de WhatsApp.

¿Cómo es esta nueva función? El usuario puede elegir, al enviar, la visualización única de una foto o un video. La idea de esta funcionalidad es que desaparezca en el chat cuando el destinatario la abra. Como los mensajes habituales, estos también estarán protegidos por un cifrado de extremo a extremo.

¿Cómo saber que es una foto o un video que se autodestruye? Este contenido se identifica fácilmente porque el propio ícono indicará que puede verse una sola vez, agrega el sitio. Además, una vez visto, el mensaje se marcará como «abierto».

¿Cuándo estará disponible? Esta semana ya quedará disponible en todo el mundo, según el blog de WhatsApp.

¿Cómo funciona la nueva característica de WhatsApp?

-Una vez que el usuario eligió el contenido dentro del archivo multimedia, para que desaparezca será enviado al destinatario con un ícono que indica que se autodestruye.

-Este mensaje no podrá reenviarse ni guardarse, tampoco destacarse.

-Si el destinatario no lo ve en un plazo de 14 días, el mensaje desaparecerá del chat.

-Quien recibe el archivo multimedia, no obstante, tendrá la posibilidad de hacer captura o grabar la pantalla.

-Los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

Lea también: Se aplaza de nuevo el lanzamiento de la cápsula Starliner de Boeing