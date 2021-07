Choferes en Maturín esperan hasta una semana en cola para surtir gasolina

Hasta con una semana de anticipación, choferes en Maturín, hacen largas colas en las estaciones de servicio para poder surtir al menos 30 litros de gasolina en sus vehículos.

Los profesionales del volante, destacan que desde que empezó la escasez del combustible en el país, sus relaciones familiares han bajado, pues pasan hasta dos semanas en un mes, en una cola esperando sus turnos para recibir la gasolina.

“Lamentablemente tenemos que hacerlo, es necesario tener gasolina en nuestros vehículos, para muchos, ese es el sustento de sus hogares, pero eso hace que no compartamos con nuestros hijos, esposas, madres, hermanos, entre otros. Las colas en estos últimos meses han sido más fuertes, porque creemos que no está llegando combustible con regularidad y por eso no habilitan todas las estaciones de servicio”, expresó el chofer Carlos David Padrino.